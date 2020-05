Sofía Suescun se reinventa animada por su prepotencia

No ha pasado por una escuela de Interpretación, ni se le ha visto en alguna de Diseño. Pero ella elude títulos académicos y pretende incursionar por las buenas en el mundo del cine y de la moda. Su prepotencia manifiesta, al lado tiene a un maestro en la materia, Kiko Jiménez, le conduce a pensar que no necesita “ayudas” estudiantiles. Lo dicho, prepotencia pura y dura. Será que se le están acabando los suficientes argumentos televisivos, o que ya ha gastado los motivos para atacar por sistema a Gloria Camila y su entorno. Ese tema caducado deja de reportarle beneficios.Y hasta el reclamo de colgar fotos atrevidas en sus redes sociales comienza a agitarse. Incluso para sus propios seguidores... Alguno le ha censurado en Internet que se prodigue en desnudarse, no le queda casi nada por enseñar, el morbo desaparece por aburrimiento. No imagino a Sofia interpretando papeles dramáticos, más bien como niña mona en roles intrascendentes, jamas disputará un personaje a Aitana Sanchez Gijón o Penélope Cruz. Es de perfil mucho más bajo.En cuanto al diseño, acostumbrada a poner la ropa que le prestan o regalan diversas firmas, ya veremos si tiene ideas suficientes para abrirse paso en ese universo tan difícil y complejo.