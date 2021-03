Antonio David a Rocío:”¡Te voy a quitar a los niños y te van a odiar, hija de puta, voy a hacer que te odien!”

A las 22.30 de la noche en punto daba comienzo en Telecinco la emisión del primero de los capítulos, bajo el título de “Como las alas al viento”, en el que Rocío Carrasco ha detallado el maltrato psicológico que asegura haber sufrido por parte de su ex marido, Antonio David Flores, y de los motivos que la llevaron a tocar fondo y a tratar de quitarse la vida.

“Nerviosa y con ganas, también con muchas ganas de llorar”-así comienza Rocío Carrasco su relato, en el que se rompe a llorar desde los primeros segundos de la entrevista. “Es algo que tengo que hacer, que me lo debo a mí y a los que han estado conmigo: a mi marido, a mi suegra, a mis amigos, Es mi familia, otra familia, la que yo he elegido, que no es la de sangre. He estado mucho tiempo sin poder hablar, sin poder verbalizar muchas cosas y creo que ahora sí puedo. Yo he llegado a tocar fondo y cuando lo he hecho me he dado cuenta que no podía seguir de esa manera” cuenta a modo de introducción.

Rocío Carrasco rompe su silencio

El documental, firmado por Adrián Madrid y Oscar Cornejo, dueños de La Fábrica de la Tele, arranca con Rocío Jurado cantando una canción dedicada a su hija un fandango contra esas “lenguas cobardes” y avisa: “esa niña es mi rocio, que no me la ofenda nadie”. Algo que no pudo evitar ni siquiera La más grande, a la que su prematura muerte, libró de ver el sufrimiento de su hija en los últimos quince años.

“¿A cuentas personas les has contado lo que nos va a contar hoy? “ le pregunta la redactora y Rocío se sincera sobre los motivos que le han llevado a guardar silencio: “A gente mía a muy poca, no me gusta despertar sentimiento de pena o hacer que gente que quiero se sienta mal. Yo soy fuerte y tengo que serlo. Desgraciadamente se lo he tenido que contar a gente extraña, en los juzgados y a varios psicólogos”.

“¿Cuantas veces te han dicho por la calle mala madre?”, le espeta la redactora y es cuando Rocío vuelve a romperse: “Demasiadas veces y no solo por la calle, sino también en medios de comunicación y me han hecho sentir como tal, como una mala madre”.

Es entonces cuando le proyectan algunas de las declaraciones de Antonio David Flores juzgando su papel como madre y es cuando Rocío estalla contra él y contra los que le secundaron en los medios de comunicación. ”Nunca se le ha cuestionado, se ha dado por veraz lo que esta persona ha dicho de mí. Si yo no hubiese tenido a mis hijos, no me hubiera importado en absoluto pero eso, es lo que a ellos se le esta quedando en la mente y eso es con lo que ellos han crecido”.

“¿Tu hija cree que eres una mala madre?. “Dicen que por sus acciones los conoceréis-responde Rocío- y por sus acciones, creo que sí. Mi hijo es especial y yo sé que mi hijo me adora y yo sé que él, por su situación, es un niño que se amolda y que gracias a dios es feliz de por sí. Y a mí David, no es que me preocupe menos, que me preocupa mucho, pero yo sé que a mí me ama y eso me da tranquilidad. Pero Rocío sí creo que lo piensa”-admite derrotada.

Según ha relatado Rocío Carrasco, desde los primeros años de su separación, Antonio David le amenazó con quitarle a sus hijos: “Cuando me los dejaba en la puerta de mi casa, él me insultaba y me increpaba, y aprovechaba esas tomas de contacto para decirme te los voy a quitar y te van a odiar, hija de puta, voy a hacer que te odien”.

DOCUDRAMA ROCIO CARRASCO CONTRA SU EXMARIDO DAVID FLORES EN TELE5

No es lo único que le echa en cara a su ex, también el papel que ha obligado a ejercer a sus hijos: “A Rocío la hacen responsable desde muy pequeña de su hermano y de lo que le pase al padre, de cosas que no le correspondían por su edad. Y él cortó el vínculo materno. Mis hijos han crecido con lo mismo que ha crecido el mundo entero, con esa versión. Y por eso, yo le pongo el padre impío, porque no le ha importado nada. Le ha quitado a mi hija su figura materna, con la que ella moría. Tú eso no lo puedes hacer y eso es lo que ha hecho. Ella quería estar conmigo, ella tenía pasión con su madre”.” Yo soy víctima-asegura- pero ellos también son víctimas.”

“El ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos “Te vas a cagar Rociíto. Me los ha quitado teniéndoles, y no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel si cabe. Porque cuando algún desalmado mata a un hijo, una madre tiene que vivir con esa pena pero yo he tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que nos los tengo, estando vivos y haciéndoles partícipes de cosa que no deben ser. Y ensuciando su mente, eso no se hace con dos criaturas pequeñas, eso no se hace con una madre”.