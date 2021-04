Tamara Falcó se mostró en ‘El Hormiguero’ muy escéptica ante la idea de ponerse la vacuna de AstraZeneca. La hija de Isabel Preysler fue muy criticada en redes sociales por sus opiniones en el programa presentado por Pablo Motos y replicada por sus compañeros de tertulia, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca.

El debate surgió en el espacio del programa dedicado a hablar sobre la actualidad de nuestro país. Los tertulianos conversaban sobre la vacunación contra el covid-19 y, en un momento de la conversación, Tamara Falcó afirmo que quiere elegir la vacuna que le inyecten. Tras esto, Pablo Motos le preguntó: “¿Y si te dijeran que te van a poner la de AstraZeneca?”. Ella respondió: “Yo diría, chao pescao”.

Tras su respuesta, Cristina Pardo le preguntó por qué rechaza esta vacuna: “No me quiero vacunar con AstraZeneca. Quiero que me aseguren que la vacuna que me pongan sea súper segura. Por ahora, Pfizer es la que está dando mejores resultados. Prefiero esperar a que sigan llegando dosis y esperar un poco más. Es también mi libertad”.

Nuria Roca le objetó que ese tipo de decisiones pone en riesgo la vida de otras personas: “Si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida, vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy malita y se va a morir”.

A esto, Tamara Falcó replicó: “¿Y si me toca ser la persona que se muere de un trombo?”. Inmediatamente, Nuria Roca le contestó: “Ya, ¿y si sales a la calle y te cae una maceta? Quiero decir, hay riesgos en la vida. Ahora mismo, en una situación tan complicada un mínimo riesgo podemos asumir para que la gente pueda seguir funcionando”.

Cristina Pardo se unió a la conversación: “Ahora mismo, en casa, te tomas un ibuprofeno y nadie se lee el prospecto, es una cosa que la tenemos super instalada. Si cogiéramos los prospectos de todos los medicamentos que hemos manejado en nuestra vida y los leyéramos con detenimiento, seriamos conscientes de que permanentemente asumimos riesgos”, dijo.

“Es verdad que este está siendo muy amplificado, tiene mucho eco, está siendo prácticamente en tiempo real y, claro, tenemos miedo. Es lógico. Pero, al final, los prospectos de los medicamentos que manejamos en el día a día no los leemos”, añadió.

Tamara Falcó le contesto: “Miedo y prudencia son dos cosas distintas. Yo no tengo miedo, no es miedo a la vacuna, simplemente que por prudencia prefiero esperar”. Juan del Val también intervino en la conversación para concluir el debate: “Yo le tengo miedo al coronavirus porque la gente palma como rosquillas”.

Críticas a Tamara Falcó en redes sociales

Después de dar su opinión en ‘El Hormiguero’, numerosos usuarios se hicieron eco de sus palabras en las redes, rechazando su opinión y criticando su escepticismo hacia la vacuna de AstraZeneca.

Lo que está haciendo Tamara Falcó en primetime es gravísimo — 🇷🇸/🇲🇪 (@MarcosRSG_) April 15, 2021

Las opiniones de Tamara Falcó, cada vez que articula una palabra en el Hormiguero, causan más trombos que todas las vacunas juntas...😂😂😂 pic.twitter.com/9SVsmGzZ7N — El tarambana republicano (@la_tarambana) April 15, 2021

Tamara Falcó diciendo en uno de los programas más vistos de la Tv española (#CranstonEH) que ella no se vacunaría del Covid con AstraZeneca.



Estos comentarios no ayudan nada. Indigna que se les dé cabida en la Tv a personajes como ella. — M 📺 (@casasola_89) April 15, 2021

Tamara Falcó: bla bla trombos Astrazeneca bla bla ¿y si me toca ser la persona del trombo?

Nuria Roca: ¿y si sales a la calle y te cae una maceta?

ZAS#CranstonEH — artivist (@17silver7) April 15, 2021