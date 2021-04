Antonio David responde: “Tengo pruebas y documentación para desmontar la verdad guionizada de Rocío Carrasco”

Los medios esperaban a Antonio David Flores y se han llevado una sorpresa, cuando a la salida del juzgado de Alcobendas, dónde se dirimen sus desencuentros judiciales con Rocío Carrasco, se ha parado a hacer sus primeras declaraciones tras la emisión del documental “Rocío: contar la verdad para seguir viva”.

El ex marido de Rocío Carrasco ha sido contundente y se ha defendido de los ataques de su ex mujer. Ha reconocido que “no me encuentro bien porque cuando se hace daño a mis hijos no me encuentro bien. Me provoca tristeza y dolor que le haga daño a mis hijos de esa manera tan cruel. Que cargue contra mí y que deje a su hija a un lado. Que me haga daño a mí todo lo que quiera pero no a ellos.”.

Antonio David Flores, ha asegurado que “me produce pena porque ella no está disfrutando de sus hijos, de ninguno de los dos y están ahí y ha tenido tiempo de sobra para disfrutar con ellos. Ha sido muy cruel. Aunque mis abogados me han pedido que no hable pero siento impotencia porque si no protejo yo a mi hija, no la va a proteger nadie”-ha dicho sin poder contener la emoción y haciendo un esfuerzo por no quebrarse.

“Todo lo que está contando, su verdad guionizada, tengo material de sobra para desmontarlo. Espero que algún día pueda yo defender a mi hija y desmontar absolutamente todo. Vengo del juzgado y aquí se va a dirimir todo. Le pido que deje a sus hijos aparte y que nos vemos aquí”-ha advertido el ex guardia civil, anunciado su intención de demandar a los responsables del documental.

Antonio David hacía estas declaraciones tras declarar ante la jueza Verónica Carabantes, titular del Juzgado número 3 de Alcobendas, este viernes a las 10 de la mañana. Su ex, Rocío Carrasco, lo hará el próximo día 30.

En este procedimiento, Antonio David reclama el impago de Rocío Carrasco de la pensión de alimentos de David Flores, fijada en una sentencia de 2018 en 200 euros al mes, por lo que, según la denuncia presentada por Antonio David, le adeuda unos 8.000 euros, en concepto de principal más intereses.

Por este motivo, el pasado 23 de marzo presentó un escrito de medidas cautelares en el que se solicita a la productora La Fábrica de la Tele, responsable de la serie documental que protagoniza su ex, que se embargue esa cantidad de lo que haya cobrado o vaya a cobrar.

Recordemos que la ex pareja tiene varios procedimientos abiertos relativos a la pensión de alimentos de sus hijos. Al igual que Rocío, el ex guardia civil también adeuda a la madre de sus hijos, por el mismo concepto, unos 60.000 euros a los que nunca ha hecho frente al declararse insolvente.

Sin embargo, Rocío Carrasco le denunció por insolvencia punible y estafa procesal acusándole de cobrar sus apariciones televisivas y exclusivas en prensa, a través de otras sociedades, como la de su mujer, Olga Moreno y su ex representante. La sección 5º de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Antonio David frente a la decisión del Juzgado número 2 de Alcobendas, que ha decidido la apertura de juicio oral. Rocío le pide 5 años de cárcel y el embargo de sus bienes, aunque no tiene nada a su nombre.