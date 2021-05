El no museo de Rocío Jurado: el verdadero motivo del cisma Carrasco-Mohedano

Hasta ahora, siempre se creyó que el cisma entre Rocío Carrasco y gran parte de su familia materna se debía a cuestiones económicas derivadas de la herencia de Rocío Jurado. La única hija biológica de “La más grande” fue nombrada su heredera universal lo que le permitió ser la mayor beneficiada de su herencia con respecto a los hijos, Gloria Camila y José Fernando, que la cantante adoptó junto a Ortega Cano.

Pero José Ortega Cano, que ha hablado para el programa donde colabora Ana María Aldón, ha desmontado el mito de que fuera el dinero la razón por la que apenas mantienen contacto los herederos de Rocío Jurado. De este modo, y aunque no se ha pronunciado expresamente para desmentir que la venta de una propiedad en Miami del torero y la cantante motivó el distanciamiento con Rocío Carrasco, Ortega Cano ha dejado claro que la mala relación entre ellos se originó a raíz de que Rociíto impidiera que se abriera el Museo de Rocío Jurado en Chipiona.

MADRID.30/11/99.Rocio Jurado y José Ortega Cano posan con sus dos hijos adoptivos José Fernando,de 5 años,y Gloria Camila,de 4,en Madrid, tras su regreso de Colombia ,donde nacieron los pequeños.EFE/Paco Torrente

El pasado miércoles, Rocío Carrasco reconocía en el documental que no mantenía ningún tipo de relación con el viudo de su madre y que tenía cuentas pendientes con él. Tras sus palabras, el diestro hablaba para ‘Viva la vida’ y explicaba el motivo por el que no mantiene ningún tipo de contacto con Rocío Carrasco.

A pesar de que le han recomendado por prescripción médica no ver el documental producido por La Fábrica de la Tele, José Ortega Cano no puede evitar estar al tanto de la polémica. Por ese motivo, ha querido aclarar los motivos que le distanciaron de ella y que, ha dejado claro que no están relacionados con su relación con Antonio David Flores ni con la herencia de Rocío Jurado. Ortega Cano aseguró que siempre tuvo cariño y respeto a Rocío Carrasco pero que fue el museo de Rocío Jurado lo que la distanció de ella.

”La he tratado siempre con respeto. Siempre ha habido una buena relación hasta que se unió a su pareja (Fidel Albiac) y entonces ahí es cuando ellos hacen una criba de todos los personas, entre los que me encuentro yo y la familia Mohedano- dijo el diestro en Viva la Vida-Lo único en que yo me enfado con ella es por el museo porque sé que a Rocío Jurado le hacía mucha ilusión que cuando ella desapareciera de la vida, que la gente supiera su historia. Con toda mi buena voluntad, lo único que le he podido decir es que el museo tenía que salir adelante. Sé las circunstancias por las que no se ha abierto”.

Tras sus palabras quiso matizar que la actuación de Rocío y Fidel poniendo trabas a la apertura del museo, también provocó problemas con los hermanos de Rocío Jurado: “Ella no ha hablado con ninguno de nosotros”.

Ya hay acuerdo entre Carrasco y el Ayuntamiento de Chipiona para abrir el Museo de Rocío Jurado

Después de 15 años de negociaciones con los diferentes alcaldes que ha tenido Chipiona desde la muerte de Rocío Jurado, parece que por fin se ha llegado a un acuerdo para que el museo abra sus puertas. Así lo anunciaba en enero de 2020 el Ayuntamiento de Chipiona, a través de su página web:” El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para la creación del servicio de museo Rocío Jurado y aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco (42 años) para la cesión y depósito de los bienes de su propiedad y la creación del referido espacio dedicado a la universal artista chipionera”.

Fue en 2011 cuando el edificio que alberga la memoria de Rocío Jurado terminó sus obras. Aunque en un principio fue Amador Mohedano quien dirigió el proyecto y negoció con el Ayuntamiento, Rocío Carrasco frenó todo y rompió relaciones con su tío y el Consistorio, al apreciar irregularidades en la gestión de Amador y la concesión municipal.

Se siente el abuelo de Rocío y David Flores

José Ortega Cano ha negado que sea su relación con Antonio David Flores un escollo entre él y Rocío Carrasco. Tras asegurar que Antonio David no ha hecho “nada anormal” para estar enfadado con él, el diestro ha dejado claro que se han acercado más por sus hijos, Rocío y David, desde que viven con el malagueño: “Yo soy su abuelo, son como si fueran de mi sangre. Los quiero mucho”.

Poco dado a entrar en polémicas, el viudo de Rocío Jurado defiende el derecho de los aludidos en el documental de Rocío Carrasco: ”Cuando acabe esto, cada uno podrá decir lo que siente. Si es verdad o si lleva o no razón, hay que darle a todo el mundo su espacio de tiempo y su sitio”.