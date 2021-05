Tras los mensajes “canibalistas”, Armie Hammer vuelve a encontrar el amor con... un dentista

Mientras es objeto de investigación por un presunto caso de violación y abuso sexual, Armie Hammer ha vuelto a encontrar el amor. Según la revista People, el actor ha estado “saliendo con una dentista en la isla” desde principios de año. El intérprete regresó a las Islas Caimán en diciembre de 2020 para reunirse con sus hijos, Harper (6) y Ford (4). De hecho, su ex esposa Elizabeth Chambers se instaló en el territorio británico del Mar Caribe con sus hijos cuando estalló la pandemia. Aquí es donde el héroe de Call Me by Your Name habría conocido a su nueva pareja. “Parecen felices y cómodos el uno con el otro”, agrega la fuente. La identidad de su nueva conquista además de su profesión aún no ha sido revelada, pero la fuente asegura que “parecen tener muchos amigos y ella le presenta a cualquiera que aún no lo haya conocido cuando salieron del armario”.