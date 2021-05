Tamara Falcó, sobre su relación con Iñigo Onieva: “Si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría”

La marquesa de Griñón ha entrado hoy en directo en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos para hablar alto y claro sobre los rumores de crisis con su novio, Iñigo Onieva, desde el pasado fin de semana. “Os estaba escuchando y sé que lo estábais comentado con mucho cariño y desde la preocupación, pero lo verdaderamente preocupante es la malinterpretación y el acoso que estamos sufriendo. Nosotros estamos fenomenal, de verdad. Si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría, pero no es el caso. Resulta un poquito frustrante, pero yo entiendo que hay gente que tiene que rellenar minutos, pero es verdad que hay veces que hacen daño”, ha comentado Tamara Falcó.

Tamara Falcó en su cuenta de Instagram.

La ganadora de MasterChef Celebrity ha querido también justificar la fotografía que en los últimos días se difunde en algunos medios de comunicación en la que se ve a Iñigo Onieva “descamisado” y junto a una joven que no es Tamara. “No me preocupa, si yo estaba invitada a esa cena, pero cancelé en el último momento porque estoy agotada después de salir de cocina. Sé quien es la niña en cuestión, pues estaban en un restaurante ruso, se beberían un par de vodkas y se le desabrocharía un botón de la camisa, pero es su estilo, de verdad, si le conocierais sabríais lo cariñoso que es”, ha explicado.. “Es cariñoso con el perro, con su madre, con sus amigos, con todo el mundo”, ha insistido sobre su novio, dejando claro que no le preocupan en absoluto los rumores.

El pasado fin de semana, dando muestras de que la relación marcha viento en popa, Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dejaron ver en la hípica, donde también estuvieron Marta Ortega y José Bono entre otros rostros conocidos.