Princesa Leonor: confirmación sin la Reina Sofía

En menos de un mes, el día 22 de junio, Leonor acabará el curso escolar. Termina su etapa de la ESO y ese día a la una de la tarde se despedirá de su colegio, porque en agosto ingresará en el internado galés para iniciar el bachillerato. De ahí que hoy sea una jornada especial para ella por dos motivos: ya le quedan pocas celebraciones que compartir con sus compañeros y es un fecha crucial para un católico; la confirmación en su fe.

A juicio de la agenda oficial de la Casa Real, podría ser un día rutinario de despacho en La Zarzuela. De hecho, los Reyes Felipe y Letizia no tienen apuntadas actividades oficiales fuera del palacio, mientras que Doña Sofía saldrá de casa por la tarde para acudir a un concierto en el Teatro Monumental. No tienen nada oficial porque ellos y la Infanta Sofía acompañarán a su hija mayor a confirmarse a las doce del mediodía en la misma iglesia donde hace seis años hizo la comunión. Dado que la capacidad del templo, nos confirman desde la iglesia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, está limitada a 95 personas por seguridad sanitaria, cada confirmando puede ir acompañado por tres personas, de ahí que seguramente sus padres actúen de padrinos, extremo que la Casa Real no ha confirmado en el momento de escribir estas líneas: «Esas cuestiones pertenecen al ámbito del colegio y personal de las familias. Van los padres y hermanos, según las indicaciones del colegio por razones Covid. En el caso de la Princesa Leonor, los Reyes y la Infanta Sofía».

La Reina Letizia y la Princesa Leonor posan durante su visita al astillero de Navintia, a 22 de abril de 2021 en Cartagena, Murcia (España).

Sin menú ecológico

Tampoco su preparador religioso, el fraile servita Javier Badillo, ha querido desvelar nada a preguntas de este periódico: «Agradezco mucho su interés, pero no puedo darle la información que me solicita». Lo que es seguro es que hoy Leonor y sus compañeros de confirmación se libran de comer las judías blancas y la merluza con limón del menú ecológico del colegio porque es día de celebración especial con el resto de la familia que no puede acudir a la iglesia.

Curiosamente, los Reyes y la Infanta no se sentarán en un lugar destacado porque es costumbre del colegio, como ya les pasara en 2015 en la comunión de Leonor, que las familias lo hagan por orden alfabético. A Borbón le corresponde la segunda fila, desde donde seguirán las pautas del vicario de zona, Juan Carlos Merino, que será uno de los religiosos que oficiará el acto.

Las últimas confirmaciones que se hicieron en la iglesia de la Asunción las ofició el arzobispo emérito, Rouco Varela, en noviembre. Decir que en el colegio de Leonor y Sofía, que es laico, pueden seguir formación religiosa voluntaria con el fraile servita Javier Badillo, que también las acompañará hoy y es el profesor de Religión del colegio y prior del convento de San Nicolás de Madrid.

La Princesa Leonor, durante el acto de conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes, en Madrid (España), a 24 de marzo de 2021.

En Los Rosales, la primera comunión y la confirmación son celebraciones oficiales que se realizan en los niveles de 4º de Educación Primaria y 1º de Bachillerato, respectivamente. En el caso de Leonor, dado que se va a un internado en Gales a estudiar, se adelanta un año. Los colegios de la zona de Aravaca, donde se encuentra el de la Princesa de Asturias, suelen gestionar sus catequesis y posteriormente van a la Iglesia de la Asunción por estar a solo cinco minutos del colegio a confirmarse, como hoy hará Leonor.

No es una iglesia de oropeles, aunque hoy luzca adornada con flores blancas. Al contrario, es sencilla, con un pequeño retablo en el altar, que está presidido por la Virgen de la Asunción. Al haber sido destruida durante la Guerra Civil, se conserva un muro quemado. Por toda decoración cuenta con un Cristo crucificado en un lateral, un vía crucis por las paredes encaladas y un pequeño coro de madera. Es todo el boato con el que se rodeará la primogénita de los Reyes cuando pronuncie en su confirmación: sacerdote, profeta y rey.

Diferencias con su padre

Sin duda, a la Reina Sofía, que ya está vacunada contra el Covid, le habría gustado acompañar a su nieta, pero las medidas sanitarias son estrictas, tanto las aplicadas por la Iglesia de la Asunción de Aravaca (solo se puede ocupar el 50 por ciento de su capacidad, lo que equivale a 97 plazas) y las propias decididas por el colegio, son de obligado cumplimiento para todos, de ahí que al preguntar en la Casa Real nos hayan asegurado que «solo acudirán los Reyes Felipe y Letizia y su hermana». Don Felipe fue confirmado en 1978 junto a sus hermanas Elena y Cristina.