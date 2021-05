La agenda real: aniversario de boda, confirmación de Leonor y ¿nueva gira nacional?

Este sábado no va a llover en Madrid. Pero casi, porque el domingo dan un 40 por ciento de probabilidad de lluvia. Un tiempo inestable como el que vivió la entonces princesa Letizia cuando dio el sí quiero al que hoy es el rey de España, Felipe VI, hace 17 años. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y no solo porque Letizia no use habitualmente sus anillos de casada ni de compromiso ni porque la familia real sea más escueta que nunca. Hoy, el matrimonio regio se mantiene unido al frente de una institución que ha encarado su peor década desde que arrancó la democracia.

A diferencia de otras casas reales, su aniversario nupcial no merece una celebración oficial y no trasciende cómo celebrarán esta fecha, que a veces les ha pillado separados en viajes oficiales. Arranca una temporada que estará cargada de eventos. El día 28 será la confirmación de la heredera al Trono. Leonor recibirá el Sacramento junto a sus compañeros de 4º de la E.S.O del colegio Santa María de los Rosales. Y otra fecha aún más señalada, hace siete años, el 19 de junio de 2014, Felipe fue coronado Rey y Letizia tuvo que acostumbrarse a su nuevo papel como reina. Su transformación desde la coronación hasta la actualidad ha sido impresionante con un papel activo, y muchas veces oculto innecesariamente, ligado a una larga nómina de colectivos desfavorecidos.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, inauguran la 41 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur.

No se sabe aún si los Reyes volverán a visitar en verano las Comunidades Autónomas, como hicieron en plena pandemia. Zarzuela ideó entonces con éxito un plan con el que consiguió la atención esperada: realizar un «tour» para conocer cómo había afectado la crisis del coronavirus, dar una buena imagen para atraer turismo y, de paso, lavar la imagen de la Corona tras los escándalos de Don Juan Carlos. Una gira que este 2021 no está prevista como tal en el calendario, aunque sí habrá «distintas visitas a puntos diversos de la geografía española», como detallan a este medio.

En la Casa aseguran que no hay nada sobre la mesa. Sí hay actos posteriores, sobre los que se está trabajando y aún no se han comunicado oficialmente, como un viaje inminente a Ecuador, así como otro a un país nórdico después del verano. Se perfila con Defensa la entrega de despachos en academias militares, la mayoría de ellas fuera de la capital. ¿Ha salido la Monarquía reforzada en esta pandemia? La ausencia de Don Juan Carlos no ayuda, aunque tampoco empeora la situación. La Reina se ha abierto un duro hueco y nadie duda de su implicación profesional con los colectivos con los que trabaja, a pesar de que sus «looks» siguen fagocitando los titulares Tal vez sería apropiado repetir la gira por las Comunidades Autónomas para dar las gracias al pueblo español y seguir apoyando a los distintos sectores de la maltrecha economía española, un trabajo –el de conectar con la gente–en el que son cada vez más valiosos.