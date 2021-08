“Yo soy torero”: Canales Rivera y su agridulce regreso a ‘Sálvame’

Egos TV

Canales Rivera sorprendía este martes con la noticia de su abandono en ‘Sálvame’. ¿El motivo? un disfraz. Como lo leen. La cúpula del programa de Telecinco le propuso vestirse de Spiderman, el hombre araña, y el torero se negó por completo a aceptarlo. “Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spiderman, Miguel me dijo ‘si no te vistes no hay programa y le dije no entiendo muy bien y me dice que te puedes ir para casa y yo me fui”, aseguró.

Hace tan solo unas horas el colaborador acudía al plató después de varios días de rumores de despido: “Yo no me comprometí. Me dijeron que me tenía que disfrazar y yo me fui. Pero ni lo hablamos y mucho menos me comprometí. Eso sí, quiero pedir disculpas porque me llegaron a transmitir que si no me disfrazaba me cargaba la escaleta… Y efectivamente me la cargué. Yo tenía claro lo que quería y lo que no quería hacer”, ha justificado el sobrino de Paquirri.

Canales Rivera acude este jueves al playó de 'Sálvame'

“Siento el malentendido, pero en ningún momento me he ofrecido a disfrazarme de Spiderman. Mi dignidad tiene algo que ver y mi pareja, que me ha estado apoyando, también”, añadía Canales. Por su parte, Kiko Hernández quiso responderle: “Me dicen que la dignidad es defender a la gente. Y aquí todos nos hemos disfrazados, pero da un motivo claro para esto”, sentenció.

¡CANALES NO SE ATREVE! De momento el colaborador, tras tres semanas de castigo, sigue negándose a vestirse de Spiderman 🕷️🕸️ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 12, 2021

El torero ha dado un paso al frente para defender a su pareja, Miriam, asegurando que a esta no le hubiese gustado nada verle disfrazado de Spiderman, ya que el motivo de este disfraz no era otro que las conversaciones que Canales Rivera habría mantenido con una joven en las que le sugería disfrazarse de Spiderman. “Ella lo que ha hecho es apoyarme en todas mis decisiones, pero yo no le puedo fallar a ella ni como pareja, ni como amiga, ni como familia. Yo tengo decisión propia y tengo palabra. Y mi palabra es esta: no te tengo que vestir de esto”, concluía de forma tajante.