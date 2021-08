Canales Rivera y el motivo real por el que le ‘echaron’ de ‘Sálvame’

Egos TV

Polémica

José Antonio Canales Rivera es uno de los colaboradores más novatos en ‘Sálvame’. Desde que el pasado año el programa de Telecinco decidiese contar con él, le hemos visto implicado en diferentes polémicas relacionadas con su familia y con su faceta amorosa.

Cuando todo parecía seguir su curso habitual, el sobrino de Paquirri ha sorprendido este martes con la noticia de su abandono temporal en el programa que tantas alegrías -y disgustos- le ha dado. ¿El motivo? un disfraz. Como lo leen. Cuando la cúpula de ‘Sálvame’ le propuso hace unos días vestirse de Spiderman, el hombre araña, Canales Rivera se negó por completo. “Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spiderman, Miguel me dijo ‘si no te vistes no hay programa y le dije no entiendo muy bien y me dice que te puedes ir para casa y yo me fui”, ha asegurado en una conversación telefónica con el programa.

Canales Rivera en 'Sálvame'

Una ruptura temporal de la que no sabemos si existirá o no reconciliación por parte del colaborador y de la empresa. Y es que Canales se encuentra muy afectado por los últimos acontecimientos sobre su vida que se hicieron públicos la pasada semana cuando este acudió por última vez al plató de ‘Sálvame’.

Una joven llamada Miriam aseguró haber mantenido relaciones íntimas con él, mostrando varias pruebas en forma de mensajes que ambos habían intercambiado. En uno de esos mensajes Canales, quien ha negado su testimonio, le escribía: “Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana”. Es por eso que la dirección del programa le propuso disfrazarse de este héroe infantil. “Se le comunicó que si no accedía a cumplir con su palabra se tenía que ir a su casa”, apuntaba Carlota Corredera en la tarde de este martes.