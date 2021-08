Gente

Escarnio

Fran Rivera vuelve a liarla y sus enemigos no perdonan: “rata”, “rancio” y “tonto”

Fran Rivera no se muerde la lengua. El torero es conocido por no tener reparos a la hora de soltar lo primero que se le pasa por la cabeza, una impulsividad que le ha salido muy cara en más de una ocasión. Sus declaraciones sobre temas polémicos como el feminismo suelen generar mucha controversia y le cuestan cientos de críticas a través de redes sociales. En esta ocasión no ha sido diferente, aunque ha sido su intervención en el programa de Televisión Española ‘Lazos de sangre’ lo que ha desatado la furia de los espectadores.

Una vez más, el diestro se ha presentado en el plató de la cadena pública para airear los trapos sucios de Isabel Pantoja, un ensañamiento que empieza a cansar a los espectadores. “Una vez más demuestra que lo único que sabe hacer es hablar mal de la Pantoja”, espetaba uno de los usuarios. Lo cierto es que Cayetano Rivera no disimuló ni un ápice su profunda animadversión hacia la tonadillera, insinuando incluso que el simple hecho de pronunciar su nombre puede traer mala suerte: “Tened cuidado al nombrarla, porque trae ‘mal bajío’. Ha fulminado a todos, a todo el que estaban a su lado”.

Fran Rivera tiende la mano a Villacastín en 'Lazos de sangre'

Además, Fran Rivera aprovechó su intervención para no hablar del todo bien de la prensa del corazón, una repulsa que, sumada a su saña contra Isabel Pantoja, terminó de colmar la paciencia de los espectadores de ‘Lazos de sangre’: “Fran Rivera quejándose de la prensa cuando su madre lo vendía todo… y el vivió bien gracias a ello, claro”, sentenció una de las internautas. En general, la intervención del torero en el programa de Televisión Española no terminó de conquistar a la audiencia, que una vez más vertió todo tipo de críticas y reproches contra él a través de las redes sociales.

Fran Rivera quejándose de la prensa cuando su madre lo vendía todo…y el vivió bien gracias a ello claro #LazosMarbella — Jessica Bonaque (@jess_bonaque) August 10, 2021

Mira ya no aguantaba a Fran Rivera,,, pero las bobadas que dice, y ese tufillo rancio de señorito superior del que hace gala toda la noche en #LazosMarbella me da muchísima grima.

Lo peor del programa con mucha diferencia pic.twitter.com/iGmCZJlM9E — Ricardo_ma_non_troppo (@richona_alegre) August 10, 2021

Fran Rivera es otra rata que está comiendo gracias a Isabel Pantoja



Habla de LA VAGA DE ESPAÑA ¡TU MADRE!

Esa que se fue de este mundo SOLA porque te avergonzaba.



Debo pensar que era tan mala persona que se merecía ese final? Nos reímos de eso como tú de IP? #LazosMarbella https://t.co/XZNEj2kQ76 — Ary💃🏻 (@diosat) August 10, 2021