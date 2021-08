Lo que ha heredado Terelu de Mila Ximénez

Egos TV

Terelu, era una de las incondicionales de Mila Ximénez, y la que estuvo más cerca de ella en su dura enfermedad. La sevillana se apoyó en Terelu al recibir la cruel noticia de que padecía un cáncer de pulmón con metástasis y ella, desgraciadamente experta en la enfermedad por haberla padecido, se volcó. Y aunque a la hija de Maria Teresa Campos no ha trascendido que Mila le haya dejado nada, como sí hizo con Kiko Hernández, Jorge Javier o Belén Esteban, ha acabado heredando su trabajo como colaboradora estrella de la revista Lecturas, uno de los trabajos más gratificantes que tenía Ximénez.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, no lo dudó. En el momento en que Mila dejó de tener fuerzas para escribir su columna semanal ofreció a Terelu la posibilidad de escribir un blog para su publicación. Todo un reto para la presentadora que, hasta el momento, no había colaborado en ningún medio escrito y que aceptó sin dudarlo como antes hiciera Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez. La cabecera catalana ofrecía un buen estipendio mensual aunque, eso sí, el contrato la obliga a todos sus colaboradores VIPS a concederles todas sus exclusivas y no posar para otros medios de la competencia.

Terelu, la candidata perfecta para sustituir a Mila.

Así, el pasado mes de abril, Terelu Campos comenzaba su blog semanal titulado “Lo que nunca conté” y comenzaba a desnudar sus sentimientos y vivencias acumuladas en sus 56 años de intensa vida. “Desembarco en esta aventura con la revista Lecturas, con la que he tenido mis más y mis menos a lo largo de mi carrera profesional-decía con sinceridad en su primera columna-. Jamás he hecho prensa escrita, para mí es una aventura y un reto estar a la altura de todos los que forman parte de esta familia. En este blog desvelaré cosas que nunca he contado y que pueden ser atractivas para el público”.

Y desde entonces, Terelu ha cumplido con creces las expectativas de Luis Pliego, y aunque no es periodista titulada, como tampoco lo era su antecesora, no le falta experiencia en esta profesión ni temas de los que hablar. Cuando no es ella protagonista de la actualidad social, lo es algún miembro de su familia: y es que desde la matriarca del clan, Teresa Campos, a su hermana, Carmen Borrego o su propia hija, Alejandra Rubio, copan titulares a diario. Así que tener a la más mediática de la familia en plantilla es sin duda un negocio redondo para cualquier revista del corazón.

Además, a diferencia de Mila, la hija de Maria Teresa Campos ha logrado a lo largo de su vida profesional labrar amistad con personajes muy importantes de nuestro país: artistas, políticos, aristócratas y personajes habituales de la crónica social. A una mala, Terelu puede llamar a cualquiera para hacer una entrevista o un reportaje. Y, experiencia como entrevistadora, no le falta. En su larga trayectoria televisiva, tanto en Telemadrid como en Telecinco, ha entrevistado a destacados personajes que siempre agradecen su tacto y empatía a la hora de abordar las cuestiones más personales.

Terelu entrevista a Jorge Javier Vázquez en sus vacaciones

Por todo ello, era sólo cuestión de tiempo que Terelu acabara sustituyendo a Mila a la hora de entrevistar a personajes habituales de la revista, muy enfocada en la actualidad televisiva y el universo Sálvame, el medio donde mejor se mueve la presentadora. Esta semana, y después de entrevistar en estos meses a otros miembros de su mediática familia, Terelu ha entrevistado a Jorge Javier Vázquez, por primera vez, para Lecturas. Como era de esperar, entre ellos, ha sido inevitable hablar de la persona que tenían en común y a la que adoraban: Mila Ximénez.

Terelu y Jorge, a pesar de sus rifirrafes en platós, siguen siendo amigos y compañeros. Por eso, y porque ambos están en nómina de Lecturas, no han tenido inconveniente en posar juntos para la portada de la revista. Terelu ejerce de entrevistadora y Jorge, de personaje, pero los dos comparten espacio y titulares. “Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo” le dice el de Badalona que aún, igual que ella, no ha superado la pérdida de su gran amiga.

“Al poco de empezar esta entrevista con Jorge Javier me doy cuenta de que, en realidad, esta no es una entrevista al uso: es una charla entre dos amigos. Hablamos de lo mucho que echamos de menos a Mila, de ‘Sálvame’ –el programa que nos unió–, de lo mucho que hemos cambiado con los años... Desnudamos nuestros sentimientos y comprendemos que estamos en momentos vitales muy distintos... escribe sobre en su entrevista a Jorge Javier.

También Jorge, aprovecha para sacar algún titular a su amiga y le plantea otro reto profesional que, de aceptarlo, la volvería a llevar a la silla que un día dejó en Sálvame. “Terelu, ¡me encantaría que volvieras otra vez a ‘Sálvame’!”, le dice ilusionado ante la idea de tenerla entre sus colaboradores: “Veríamos otra Terelu. Ahora ya no aguantarías una avispa en los cojones”. ¿Aceptará Terelu el nuevo reto profesional que le platea Jorge?