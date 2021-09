Sofía Cristo; abusos, malos tratos, drogas y una tormentosa relación con Nagore Robles

Egos TV

Los concursantes del nuevo reality de Telecinco se han propuesto demostrar a la audiencia que, a pesar de ser famosos, esconden grandes secretos. Cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey y el fallecido domador de leones, la DJ se ha enfrentado a la línea de la vida y ha desvelado un durísimo suceso de su infancia: sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años por parte de una persona muy allegada.

Abusos sexuales, malos tratos, drogas y relaciones sentimentales tormentosas marcaron su vida hasta convertirla en lo que hoy es; un ejemplo de superación y una mujer que se ha ganado la admiración y el respeto de la audiencia al conseguir salir de las drogas y superar sus traumas.

Nunca le contó a Barbara Rey que abusaron de ella cuando tenía cinco años

La DJ aseguró que, pese a la confianza que tenía con su madre, hay sucesos tristes de su vida que sólo ha confiado a su terapeuta y algunos íntimos amigos. Uno de ellos fue una agresión sexual, sufrida en su niñez, durante la separación de sus padres. Sofía explico que entonces, ella y su hermano vivían en su casa de La Moraleja, pues aún no le habían concedido la custodia a la famosa vedette. Aunque no quiso decir quién había abusado de ella aseguró que no fue su padre, Ángel Cristo, sino un allegado, una persona cercana a la familia.

Bárbara Rey FOTO: archivo

La niñez y adolescencia de Sofía estuvo marcada por este hecho y por los malos tratos que su madre sufrió a manos del famoso domador de leones, debido a su adicción al alcohol y a la cocaína. El miedo a que su padre matara a su madre y las terribles escenas que vivió junto a ellos la atormentaron durante años y aún hoy le producen un terrible dolor. Sofía reconoció que comenzó a consumir drogas con 14 años y que era su excusa para evadirse del dolor, igual que la de su padre, que sufría una dolorosa enfermedad degenerativa. Fue su hermano quién descubrió sus adicciones y se lo “chivó” a su madre. Barbara Rey tomó cartas en el asunto pero, aún así, la vida nocturna de Sofía, que decidió ser DJ profesional, y sus amistades, no le permitían salir de esa espiral de autodestrucción.

Así fue la relación y ruptura de la mediáticas pareja

Fue en esa época, después de participar en el reality “El reencuentro”, cuando conoció a Nagore Robles y se enamoró locamente de la actual novia de Sandra Barneda. Esta relación sentimental supuso un antes y un después en su vida. Tras la ruptura con la colaboradora en el año 2013, fue uno de los peores momentos de su vida pero dio inicio a su desintoxicación de las drogas.

Nagore Robles FOTO: Instagram

“A raíz de que mi ex pareja y yo lo dejáramos, eso hizo que tomara la gran decisión de ir a rehabilitación” confesó Sofía en Secret Story. Reconoció que la ruptura con Nagore fue difícil pero fundamental para desintoxicarse: “Fue en realidad en ese momento lo peor que me pudo pasar, pero fue en realidad lo mejor que me pasó”.

Sofía: “Nagore fue muy dura conmigo”

El principio de la relación fue increíble. Fue maravilloso. Yo diría que fue una especie de relación Disney donde éramos muy felices. Es verdad de que yo estaba muy enamorada. Quiero pensar que ella también lo estuvo de mí.” dijo emocionada. “Yo creo que cuando las dos nos conocimos estábamos en un punto de que veníamos de pasarlo mal y fue como qué bonito lo que nos está pasando a las dos. Esa parte fue increíble la verdad. Si que es verdad que había mucho cachondeo, lo pasábamos muy bien y alegría. Entonces es verdad que hay personas que siguen de cachondeo y otras paran. Otras no pueden parar con el cachondeo. Y ese fue el caso que me tocó a mí”, reconoció la DJ.

“Dentro de ese cachondeo yo era un poco loca. También tengo que decir que ella tenía mucho carácter y antes de dejarlo, aunque yo también hice cositas, ella fue muy dura conmigo”, continuó explicando. “A pesar de esto yo siempre le voy a guardar en mi corazón un lugar maravilloso porque a mí me hizo muy feliz. Y evidentemente ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Yo nunca voy hablar mal de Nagore aunque pueda pensar que en algunos momentos yo no tenía la culpa de todo. Pero ella para mí va a tener siempre un lugar en mi corazón”.