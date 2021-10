El último plantón de Carla Vigo a la prensa a pocos días de su cumpleaños: sabemos todos los detalles

Famosos

Convocatoria

El nombre de Carla Vigo vuelve a cobrar fuerza en las últimas horas. La sobrina de la reina Letizia celebrará este sábado su 21 cumpleaños, y aunque el día de su aniversario es el miércoles 13 de octubre, será este fin de semana cuando reunirá a su grupo de amigos para festejarlo en algún lugar de la capital.

Pero en las últimas horas la joven ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación. En la noche de este jueves, ‘El Parque de Atracciones de Madrid’, celebraba por adelantado su mítica fiesta de Halloween con una gran cantidad de rostros conocidos, photocall, espectáculo, cena y atracciones. El nombre de Carla Vigo era uno de los convocados para dicho acto, pero la sobrinísima real no ha aparecido.

GRAF2509. MADRID (ESPAÑA), 17/06/2021.- Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, posa para los fotógrafos durante el photocall de la película Fast and Furius 9, este jueves en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín FOTO: JuanJo Martín EFE

Al parecer, y tal y como informan desde la organización, Carla ha tenido una confusión, y es que ella pensaba que este evento tendría lugar el 31 de octubre, vísperas de la fiesta de Halloween, y no este jueves. Es por eso que, debido a su despiste, finalmente no ha hecho acto de presencia a sabiendas de que era una de los rostros más esperados por la prensa.

Donde sí se la puede ver cada día es en redes sociales, a pesar de que por salud mental ha estado desconectada de ellas durante un tiempo. Pese a que muchos aseguraban que el motivo de su ‘desaparición’ escondía un toque de atención por parte de la Reina, nada más lejos de la realidad. Así lo ha confesado la propia Carla Vigo.

“Sois muy pesados con ese tema. No subo cosas porque me estoy centrando en otras y no tengo tanto tiempo. Así de simple, así que, por favor, no seáis conspiranoicos y no habléis sin saber”, aclaró a sus miles de seguidores. Después de dejar de lado su trabajo como colaboradora de Mediaset, la joven ha decidido centrarse en su faceta como actriz de la mano de la veterana Josele Román.