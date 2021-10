Carla Vigo niega que su tía, la Reina Letizia, le haya dado un “toque”

Gente

La sobrina de la Reina Letizia ha vuelto a hacer uso de las redes sociales tras un tiempo alejada de ellas. Carla Vigo ha querido salir al paso de los rumores de que la Reina había actuado para silenciar su voz. En su perfil de Instagram, la joven ha reaccionado ante las siguientes palagras de un usuario: «Te pegaron el toque, Carla. Admítelo: no publicas nada. Hace bien Letizia».

«No subo cosas porque me estoy centrando en otras», contestó la influencer. «Sois muy pesados con ese tema. No subo cosas porque me estoy centrando en otras y no tengo tanto tiempo. Así de simple», añadió. Asimismo, Carla detalla que el motivo de su distanciamiento en las redes: «Por favor, no seáis conspiranicos y no habléis sin saber. Por favor y gracias».

Lo cierto es que cada palabra y cada gesto de la joven es analizado con lupa. Carla Vigo intenta hacerse hueco en el mundo de la interpretación y en septiembre comenzó a trabajar como colaboradora en el programa “Sobreviviré” que presenta Nagore Robles. «No sabe expresarse, no hila dos frases seguidas, no tiene gracia», sentenciaban algunos de sus seguidores.edes. Otros, sin embargo, destacaban su “inocencia” y su “ternura”.

Poco después Vigo tomaba la decisión de abandonar su trabajo en Mediaset y seguir formándose como actriz poniéndose en manos de Josele Román, con quien pronto comenzará un corto.