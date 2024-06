Frank Cuesta contraataca y envía un dardo a Rodolfo Sancho: “Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos”

El caso de Daniel Sancho sigue siendo uno de los temas que mayor interés despierta a la espera de conocer la sentencia el próximo 29 de agosto. Antes de eso el hijo de Rodolfo Sancho tendrá que hacer frente a un nuevo proceso judicial, esta vez en Madrid, el 5 de junio por un presunto delito de lesiones contra un taxista en Madrid. No han sido pocas las voces que se han pronunciado sobre la situación del joven chef, así como arrojado algunas declaraciones bastantes duras. No es la primera vez que Frank Cuesta habla del caso, pero en esta ocasión ha lanzado una seria advertencia a Rodolfo Sancho.

El que fue presentador del formato “Frank de la Jungla” ha expresado sobre el caso algunas palabras muy polémicas. Hay quien podría pensar que ha cogido manía a Daniel Sancho y a su familia. Sin embargo, su amplio conocimiento en la justicia tailandesa, después de que su exmujer, Yuyee, cumpliese condena por un lío con estupefacientes, lo ha convertido en un líder de opinión sobre el caso. La pasada semana Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, se pronunció en Telemadrid para anunciar que tomarían acciones legales contra el experto en animales tras su últimas declaraciones sobre que habían “comprado al juez o al fiscal”.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island, southern Thailand, 07 August 2023. SOMKEAT RUKSAMAN Agencia EFE

Frank Cuesta ha aprovechado su aparición en el podcast del abogado Pablo Franco para responder de manera clara y contundente a la letrada: “No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero, normalmente, cuando tienes que poner una denuncia, la pones y se acabó. No vas por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia, pero, bueno, mucho mejor eso a que me descuarticen”.

No ha sido ni de lejos lo que más ha podido levantar ampollas, porque después hacía una comparación entre su forma de educar a sus hijos y la de Rodolfo: “Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos. Y la persona esta ha educado a un hijo que descuartiza. Lo siento mucho. Ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a una persona. No se sabe si lo ha matado premeditadamente o no, pero está claro que lo ha matado, lo ha descuartizado y lo ha tirado a la basura”. Además, ha mantenido las afirmaciones que hizo recientemente: “Si yo digo en un directo que obviamente le van a dar pena de muerte o cadena perpetua y no es así, es que alguien ha pagado al juez, al fiscal o a alguien. Evidentemente, le van a dar esa pena”.

Y es que el naturalista no termina de entender la forma de pensar de la defensa en estos momentos: “Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal. Bastantes vidas se han jodido en esa familia, pero si lo quieren hacer conmigo vamos a la guerra”.