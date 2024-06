El viral vídeo motivacional de Ibai Llanos a los estudiantes de EBAU: "Vais a entregar el examen y le decís al profesor.."

En el día de hoy y en los próximos, miles de alumnos de segundo de Bachillerato y Formación Profesional se enfrentan aquellas pruebas que sirven de nexo entre el instituto y la Universidad. Estas reciben el nombre, al menos oficialmente, de Evaluación Del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), aunque dependiendo de dónde se examine el estudiante, esta denominación puede estar sujeta a cambios.

Normalmente, estas pruebas suceden en días consecutivos de los primeros días de junio, en su fase ordinaria, mientras que la extraordinaria sucede en julio en las diversas regiones de España a excepción de Cataluña, donde se realizará en el mes de septiembre

Para poder mantener la tranquilidad y la entereza durante este periodo, muchos son los supersticiosos que se aferran a cualquier cosa para conseguir una nota superior: emplear un determinado tipo de bolígrafo, vestir con la camiseta de la suerte, o llevar puesta cualquier baratija que lleva en la familia muchos años.

Hace unos cinco años, el reputado streamed español Ibai Llanos, publicó, en su perfil en YouTube, un vídeo donde se dirigía a todos aquellos que tuvieran que presentarse ante estos exámenes que, en muchos casos, determinan el futuro profesional de los ingresados en la Universidad.

Los consejos de Ibai para la EBAU

El vasco empieza destacando, mediante el empleo de monigotes en una pizarra, un aspecto determinante, que es la positividad con la que los estudiantes deben afrontar los exámenes: "Sabéis que las cosas hoy van a salir bien, sabéis que vais a aprobar de sobra porque creéis en vosotros mismos".

"De camino al examen, quiero un poquito de alegría, que os pongáis una canción, que estéis felices, que vais a rellenar un papel, que no se ha muerto nadie, no pasa nada", aseguraba el bilbaíno.

Una vez llegados al aula, según Llanos, los alumnos deberían prestar atención a la disposición de las mesas y "buscar las esquinas": "Quiero que seáis el VAR, quiero que seáis el ojo de halcón del tenis. Vais a ver todo".

Asimismo, apelaba al compañerismo entre los estudiantes: "Recordemos que en esta cancha no hay enemigos, los que están sentados aquí son hermanos y hermanas, esto es un equipo". Por otro lado, instó a los que hacen los exámenes a apurar hasta el último minuto para realizar la prueba, ya que "siempre se pueden rascar puntos".

Para finalizar, Llanos instó, en un tono satírico a la par que motivacional, a valorar sus esfuerzos independientemente del resultado de la prueba: "Vais a entregar el examen y le decís al profesor que no sabíais que estabais en un museo, a la que os contestará que no, no estáis en un museo, a lo que vosotros respondéis: "entonces, ¿qué hacen estas dos obras de arte aquí, la primera siendo yo y la segunda, este examen?"".

Este no es el único vídeo de este estilo del streamer bilbaíno, ya que ha reeditó estos monólogos en años siguientes, como en el 2020, con consejos similares pero adaptados a los tiempos de la pandemia.

Fechas de la EBAU

Hoy empezará la segunda jornada de la Selectividad para los estudiantes de La Rioja o la Comunidad de Madrid, mientras que en otras regiones será el primer día en el que se enfrenten a los exámenes de Acceso a la Universidad.

Concretamente, los estudiantes de las siguientes Comunidades Autónomas comenzarán la EBAU: