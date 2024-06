La casilla de la Declaración de la Renta que te puede hacer recuperar hasta 4.000 euros

La Campaña de la Declaración de la Renta llega a su recta final y quedan solo unas semanas para que el plazo finalice. La mayor parte de los contribuyentes de España ya han presentado el documento tras comprobar el borrador, y en algunos casos sale a devolver (lo que lleva a Hacienda a ingresarte dinero), mientras que en otros deben pagar más dinero además de los impuestos a la Agencia Tributaria. Mientras que todas las casillas del IRPF son importantes, una en cuestión puede hacer recuperar hasta 4.000 euros a varias personas.

La casilla en cuestión es la 003, y un grupo determinado de personas pueden recuperar ese dinero, debido a que, los mutualistas.

Un error del que el Tribunal Supremo tomó conciencia, pues esto significa que "aportaron un 25% más de lo que debían, y así, la compensación que recibirán oscilará entre los 3.000 y 4.000 euros".

Por qué algunos jubilados van a recibir un reembolso de Hacienda de hasta 4.000 euros si han cotizado en algunas fechas

De este modo, con el sencillo formulario que ha habilitado la Agencia Tributaria, no será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación. En general, la Agencia Tributaria ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. Eso sí, en el caso de que no sean presentados los datos con claridad, se podrá requerir documentación que sea necesaria.

Se debe tener en cuenta que los pensionistas afectados deben gestionar activamente la solicitud para recibir el dinero. Por otro lado, quedaron excluidas de las devoluciones las personas viudas cuyos cónyuges habían cotizado a las mutualidades sectoriales que proliferaron en Asturias antes de la puesta en marcha de la Seguridad Social.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos españoles. Un impuesto que afecta a diferentes ingresos como los del trabajo, los ingresos de actividades económicas y las ganancias o pérdidas de bienes personales.

En muchos casos, sale a devolver, por lo que Hacienda reembolsa el dinero que le corresponde al contribuyente. No obstante, en algunos casos los contribuyentes tienen que pagar la cantidad correspondiente a la Administración Pública. Según TaxDown explican que algunos de esos motivos es incluir el IMV o los ERTE, no declarar la prestación por cese de actividad a autónomos, excluir el rescate de planes de pensiones o no aplicar deducciones a las que se tiene derecho.