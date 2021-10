La sorprendente reacción de Olga Moreno cuando le preguntan por su ruptura con Antonio David

Famosos

Tranquila

Es una de las noticias del mes. Desde que la revista ‘Lecturas’ publicase en exclusiva la separación de Antonio David y Olga Moreno, la prensa del corazón no ha parado de aportar nuevos contenidos sobre este tema. Durante la mañana de este jueves, Olga se ha dejado ver paseando por las calles de Málaga y la prensa ha podido captar ese momento.

Mientras hace unas horas se veía a Antonio David en compañía de su abogado acudir a una comisaría de Madrid para tomar algún tipo de medida legal. Sin que todavía ninguno de ellos se hayan manifestado al todavía al respecto, en el caso de la empresaria ha sido pillada yendo a trabajar a su tienda de ropa como cada día. Una reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha asegurado que “la ha visto entera y muy bien”.

Olga Moreno reaparece tras la noticia de su ruptura con Antonio David FOTO: Mediaset

“Hemos visto a Olga salir de su domicilio, ha desayunado en una cafetería delante de su casa y luego ha venido hasta su tienda. Allí ha pasado en el interior un rato, revisando varias cosas y después ha salido donde hemos podido verla. Ella vive en una urbanización que si ella quisiese no tendría por qué haber salido y podría haberse escondido y no dar la cara, pero esta vez ella ha querido actuar con normalidad, ha querido que la veamos aunque no ha respondido a ninguna pregunta” comenta la periodista de Telecinco.

Un silencio sepulcral por parte de la todavía mujer del excolaborador, y una imagen que diría mucho más que las palabras que por el momento no pronuncia. Lo cierto es que ya se ha barajado la posibilidad de que la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ conceda una exclusiva para una conocida revista, la cual vería la luz pública el próximo miércoles. Habrá que esperar novedades.