Juan Pantoja, “mísero, pirado y racista”, así trataba a Isa Pi

Clan Pantoja

Una vez más, Dulce Lapiedra ha salido en defensa de “su niña” y ha relatado las vejaciones que sufrió Isa cuando era pequeña en Lecturas. La niñera de los hijos de Isabel Pantoja se posiciona junto a la colaboradora de AR ante el enésimo desencuentro entre Kiko e Isa. De las palabras de Dulce, que ejerce como madre de la hija adoptiva de Isabel y ahijada de María del Monte, desde que fuera adoptada en 1996 en Perú, se deduce que Isa es la proscrita del clan.

Aunque no es la primera vez que habla de la diferencia de trato de los Pantoja hacia Kiko y Chabelita, en esta ocasión relata la crueldad que sufrió tras quedarse embarazada de Alberto Isla. La niñera ha revelado que Isa fue encerrada a cal y canto en Cantora durante su embarazo que coincidió con una gira de Isabel por Méjico. La cantante dejó a la menor con Dulce y bajo la vigilancia de su hermano Juan, el más desconocido de todos, quien le negaba desde la comida hasta asistencia médica, por lo que casi pierde al bebé.

Isa Pantoja en Sabado Deluxe FOTO: Mediaset Telecinco

“Juan se iba a comprar yogures para su novia, para él y para su madre. La comida que no era de nevera la escondían en su cuarto, la guardaban allí para que no se nos ocurriera cogerla”, dijo Dulce que tenía que ir al supermercado para comprar cosas por su cuenta para la futura mamá. El episodio más grave sucedió “estando su madre en México”, una noche en la que la tuvo “que llevar a urgencias”, pero su coche estaba estropeado. “Su tío Juan, y lo de tío es una manera de hablar, porque en realidad no ha ejercido como tal, no me dejó el coche, porque era para su novia”, aseguró. “Estuvo a punto de abortar”. Para él, estar ahí pendiente de ella era una carga”.

La ex novia de Juan Pantoja, Marta, añade más leña al relato.

“He vivido cosas peores de las que cuenta Dulce” asegura Marta, la ex pareja de Juan Pantoja, confirmando las duras circunstancias que vivió la adolescente durante su embarazo por culpa de su “mísero” tío. En una entrevista telefónica concedida a Telecincço confirmó el relato de la niñera y aseguró que se enfrentó con su novio por lo que vivió durante su estancia en la finca: “Yo es que he vivido otras cosas peores, entonces reafirmo eso y muchísimas otras cosas más”.

Entre ellas, por el machismo y racismo del que hacía gala el hermano de Isabel Pantoja y su familia: “Cosas que decían que yo me quedaba sorprendida, he tenido muchísimas discusiones con Juan Antonio por eso, por la manera de despreciar a la gente, ese machismo que tiene. Ahí en esa familia se han vivido cosas heavies, heavies del todo, vamos...”

La cantante Isabel Pantoja y su hermano, saliendo de la cárcel de Alcalá de Guadaira,

Marta vivió durante cuatro años con Juan Pantoja y asegura “Que yo he vivido también lo de la comida caducada. Llegar a esa casa para preparar una cena, abrir la nevera y encontrarte 50 gramos de carne picada, renegra ya. La ex cuñada de Isabel Pantoja recuerda las palabras de Juan: “Con eso y un huevo frito cenamos”. Califica a Juan como “mísero” y asegura que “se gastaba el dinero en cosas que no eran de primera necesidad antes de la comida”.

Aunque la ex pareja de Juan guarda silencio sobre lo que ha vivido asegura que llegó a pensar que Juan Pantoja estaba “pirado del todo”. Según ella, ninguno está cuerdo: “Pero es que como él en esa familia están todos, la única que se salva es Isa”.