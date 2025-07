Amador Mohedano confiesa qué tiene tras localizarse el origen de sus sangrados

Amador Mohedano ha preocupado, y mucho, a su entorno. El pasado viernes 18 de julio ingresaba en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, pero no daba cuenta de ello a nadie. Tan solo sus más allegados conocían sus circunstancias, mientras se ponía en manos de profesionales. Unos fuertes dolores abdominales y un sospechoso sangrado le hicieron pedirle a su hijo Salvador que le llevase de urgencia a un centro de salud. Al llegar, comenzaron las pruebas, una serie de análisis y exámenes que le han mantenido durante cinco días bajo observación y cuidado profesional. Hubo quien se enteró de lo sucedido por los medios.

Ni sus hijos, pues se asegura que él mismo alertó a sus vástagos de su ingreso y el motivo que se ocultaba tras él. Éstos entendieron que no era necesario trasladarse desde Madrid para estar a su lado, pues su hijo Salvador, su hermana Gloria y su sobrina le estaba velando. Este miércoles al fin fue dado de alta y recuperó cierta normalidad en su vida, regresando a su casa para continuar aquí su recuperación. Eso sí, con nerviosismo aún en el cuerpo, pues vuelve al hogar sin los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido. Unas que le pidieron desde el propio centro médico y de las que ha hablado ahora, arrojando más luz a lo sucedido.

Amador Mohedano rompe su silencio

El exmarido de Rosa Benito ha hablado al fin sobre su situación médica y si hay motivos o no para estar preocupados por su salud. Lo hace en conversación con Beatriz Cortázar, ya desde la comodidad de su casa en Chipiona. Con la voz ronca, como describe la periodista, le ha detallado que “todo se debió a una variz muy pequeña que tenía en el estómago y que estaba soltando sangre, que se quedaba cerca del hígado. Un día tuve una vomitona enorme por la que me tuvieron que llevar a urgencias al encontrarme tan mal. He estado cuatro días ingresado y me han hecho un montón de pruebas, pero no me han tenido que operar, porque se ha solucionado”, describe su cuadro clínico y el motivo de su ingreso, que hasta ahora era todo un misterio.

Amador Mohedano en una imagen de archivo Gtres

“Yo notaba molestias, pero hubo un día que me sentí realmente mal y es que se abrió la variz con algún movimiento que haya realizado y eso que yo tengo una vida muy tranquila”, la reconoce Amador Mohedano a ‘Informalia’, tras salir del hospital. Ahora toca hacer ajustes en su rutina y seguir las directrices de sus médicos, aunque ya reconoce que se ha saltado uno de los puntos clave, al confesar que “ayer me fumé un cigarro”. Es conocedor de las implicaciones que tiene este hábito y de la importancia de mejorar sus costumbres para asegurarse una vida más sana a los 71 años: “Todo de golpe no se puede, pero lo haré poco a poco”, promete.

Amador Mohedano ya está recuperando fuerzas y le comenta a la periodista que “hoy estoy mejor y me voy a dar un paseo con mi perro hasta la playa”. Todo se ha quedado en un susto, aunque aún le toca estar liado con médicos y cumpliendo con sus directrices para no empeorar su cuadro clínico. Le ha dado un susto también a su familia, que se ha volcado en él, aunque pidió que sus hijos no viajasen por su dolencia, pues poco o nada podían hacer para ayudarle. Así, su hijo Salvador, con el que vive, fue su principal aliado, así como su hermana Gloria. También “tres buenas amigas” de Chipiona que le acompañaban en el hospital o Gloria Camila y Rocío Flores, que hicieron un hueco en su agenda para ir a visitarle.