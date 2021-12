Salen a la luz unos audios de Michu con mensajes tránsfobos pero ella amenaza con tomar medidas legales

Famosos

Michu vuelve a estar en el punto de mira gracias a Amor Romeira. La ex gran hermana ha sacado a la luz un material inédito sobre la que fuese nuera de Ortega Can que no le deja precisamente en buen lugar.

Romeira, que es conocedora de primera mano de muchas de las informaciones sobre los rostros más conocidos de la crónica social, ha asegurado que tiene en sus manos material comprometido de la ex de José Fernando que por el momento no desvelará, aunque todo indica que Gloria Camila podría tener mucho que ver con esto. Cabe destacar que Amor y Gloria son grandes amigas desde años atrás.

Historia de Instagram de Amor Romeira FOTO: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la canaria ha compartido los Whats-App que se ha intercambiado recientemente con Michu, en los que se deja entrever el enfado de esta última al enterarse de la información que posee Amor. Tanto es así que la propia Michu ha decidido atacar a Romeira con mensajes muy desafortunados y tránsfobos del tipo: “Eres conocida por quitarte el rabo, sé realista” o “nunca podrás ser madre”. Unos comentarios totalmente fuera de lugar por los que la afectada ha dado un golpe sobre la mesa a través de sus redes sociales: “Nos salió tránsfoba y cateta, porque decir que una mujer trans no puede ser madre es un gran error. No podemos parir, pero sí podemos ser madres”, desliza con un fin reivindicativo.

Historia del Instagram de Michu FOTO: Instagram

Por su parte, la ex de José Fernando no se ha quedado callada y ha respondido públicamente a la que ya es su archienemiga pública: “Sé que es difícil llegar a casa y estar tan vacía que en vez de a dormir con alguien, te metes en la vida de los demás. Ahora el foco de la noticia soy yo y tú no sabes otra cosa más que manipular y buscar protagonismo... Mira sigue que el juzgado queda cerca y voy a dormir con mi bebé”, comienza diciendo.

“No utilices a los demás ni metas a los transexuales en tus peleas, no uses la transfobia porque sabes que me llamaste y era una conversación en la cual me insultas y haces daño, entre tú y yo cosa que ya está en el juzgado. Tú me estás provocando a que publique esa noticia de tu amiga, así que no serás tan amiga, solo eres una lame culos y buscas protagonismo”, concluye. La guerra está servida entre ambas.