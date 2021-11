Gloria Camila se sincera: “No me importaría sentarme a hablar con mi hermana Rocío Carrasco”

Gente

A Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, no le gustan los conflictos, pero cuando considera que hay algún asunto que tiene que defender, lo hace. A raíz de la preparación de la serie en la que está inmersa su hermana Rocío Carrasco, donde se anuncian unos diarios, reflexiones o pensamientos que escribió la fallecida artista, la joven ha querido saber su contenido. Aunque durante unos años intentó un acercamiento con Carrasco, no fue posible. Al no existir relación fraternal desde hace años, Gloria interpuso una demanda para conocer esos escritos. Para este trámite legal no hacía falta su presencia y de ahí que no estuviera presente.

Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla el Salón Internacional de Caballos de Pura Raza Española (SICAB), donde Gloria Camila tuvo su encuentro con la prensa. La hija de Ortega Cano no tuvo problemas a la hora de responder a todas las preguntas, salvo las que en este momento tienen relación con un proceso judicial.

La última vez que vino al SICAB lo hizo con su novio. ¿Siguen juntos?

Si, seguimos juntos. Lo que sucede es que me di cuenta de que lo mejor era diferenciar mi privada de la pública. En su momento no lo hice. Por eso ahora he querido guardar mi intimidad. Cada uno tiene su casa y hacemos vida en común. No estamos las 24 horas pegados. Él es profesor y tiene su independencia. Lo que si le pido es que, para practicar, me hable en inglés.

¿Tienen intención de casarse?

Ahora mismo no me lo planteo. Esto no quiere decir que no me haga ilusión, pero cada cosa a su tiempo. Siempre he dicho que me gustaría casarme, pero creo que de momento tengo que vivir muchas cosas antes de casarme y tener hijos.

Gloria Camila y su novio David Instagram

Siempre ha tenido un perfil público. Con su anterior relación se le fue de las manos. ¿Ahora quiere tener su parcela privada?

Es una lección que he aprendido con el tiempo, y más a raíz de mi relación anterior. Que sepan todo de ti no es bueno.

Esa intimidad que reivindica es la misma que reivindica para su madre...

Defiendo lo íntimo y privado, es lo que estoy haciendo o pretendo hacer si el día de mañana saliese algo de mi madre que creo que atenta contra su intimidad y su privacidad. Creo que si ella no lo hizo en vida, nadie lo tiene que hacer ahora públicamente ni con beneficio económico .

¿Sabía que escribía?

No, no tenía ni idea. Ha sido a raíz de la publicidad que han dado cuando me he enterado. Y he querido saber más. Ya que se va a conocer y se va a hacer público, me gustaría estar enterada de qué es lo que escribía mi madre.

¿Presentó la demanda presionada por su padre?

Te prometo que no. No ha sido por él. Y en el caso de que así fuera, ¿qué sucede? ¿Por qué hay que juzgar? Simplemente lo he hecho en mi calidad de hija. Tengo ese derecho a saber antes de que se hagan públicos unos escritos de mi madre que son privados. Ella no está, y por lo tanto soy yo la que quiero mantener su intimidad.

Es como si hubiera hijos de primera y de segunda. ¿Se siente infravalorada?

Sí. Creo que al final los hijos son todos los mismos aunque no seas de sangre. El cariño se da igual. Ya dije el otro día que somos tres hijos, y aunque ahora mi hermano José Fernando no puede, yo sí. Siento que estoy en todo mi derecho de luchar, al margen de la adopción. Siento que mi madre nos ha querido a todos por igual.

Ortega Cano y Rocío Jurado con sus hijos Gloria Camila y José Fernando FOTO: PACO TORRENTE EFE

La han llamado mentirosa...

¿Por qué se me llama mentirosa? Me gustaría ahora mismo no responder a Carlota (Corredera) puesto que cuando alguien está tan cegado con una verdad que se crea, da igual lo que digas. Yo no vengo a convencer a nadie, menos a Carlota Corredera. Yo sé lo que hago, lo que digo. Lo que digan no me importa.

¿Se sentaría a hablar con su hermana?

Me hubiese sentado hace mucho tiempo. Siempre lo he dicho, si el día de mañana quiere hablar y tiene las ganas de hacerlo, yo no seré la que diga que no. Ya no busco nada.

¿Cuándo hablaron por última vez?

No lo sé, no lo recuerdo porque era muy pequeña. Creo que fue a raíz del accidente de mi padre. Siempre hemos estado juntas. Venía a casa de mamá con sus hijos, mis sobrinos. De un día para otro dejé de saber de ella. Yo era menor y era la que no tenía que pedir explicaciones. Si había que mover ficha, tendría que haber sido ella. No sé si tendrá motivos, pero te aseguro que lo intenté. Ahora no espero nada.

Rocío Carrasco y Gloria Camila en una de sus últimas fotografías juntas FOTO: GTRES La Razón

Dicen que su familia tiene miedo por lo que Carrasco pueda contar en la segunda temporada

No tenemos ningún miedo. Solo temo a las arañas.

¿Cómo está su padre?

Muy bien. Está entregado a José Fernando, su niño. Quiere vivir tranquilamente. A ver si le dejan. Y mi hermano también va para adelante.

¿Se casa con Michu?

Yo sé que han roto. Me parece un poco complicado casarse con alguien si ya no están juntos...