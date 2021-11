Michu habla sobre su condena a prisión y ataca a la familia de José Fernando

Gente

Michu, la novia de José Fernando, está en boca de todos desde que se hicieron públicas las informaciones sobre una supuesta deslealtad y la mala relación que mantendría con la familia de su pareja. Ahora, la joven andaluza vuelve a colocarse en el punto de mira después de confirmarse que el Juzgado de lo Penal Número 1 de Jerez de la Frontera la condenó por un delito contra la salud pública en el que también estarían implicadas otras ocho personas. Además, se le impuso una multa de 4000 euros, cantidad que habría pedido a su suegro Ortega Cano, tal y como reveló la esposa de este, Ana María Aldón, en ‘Viva la vida’.

Aunque Michu no suele pronunciarse sobre estas polémicas, al menos si no hay dinero de por medio, la joven no ha podido quedarse callada en esta ocasión y ha estallado contra la familia de José Fernando, a quien acusa entre insinuaciones de haber filtrado la noticia. “Nueve meses de prisión... ¡Qué no tengo antecedentes! Y contado así... Me hace tanta gracia que digan también que en 2015 estuve con un chico que no era José Fernando. Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí es cierto es que con José Fernando he estado en 2013, 2014 y 2016, cuando retomamos la relación y quedé embarazada. En 2017 nació mi hija”, ha comenzado quejándose la nuera de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Además, Michu amenaza con tomar acciones legales contra todos aquellos que quieran dejarla en mal lugar ante la opinión pública: “¿Qué queréis vender con esto? Cuidado con lo que dais a entender, que el juzgado me pilla cerquita de casa”. Ha sido entonces cuando la pareja de José Fernando ha insinuado que este aluvión de noticias negativas sobre su persona estarían llegando desde la familia de su pareja a raíz de unos desacuerdos relacionados con la pequeña María del Rocío, su hija y nieta de Ortega Cano.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío FOTO: Michu Instagram

“¿Dejaríais viajar a vuestra hija de cuatro años sola en el AVE a Madrid con una azafata desde Jerez? A mí es que no me entra en la cabeza que alguien responsable me pida eso, porque para el postureo mueven cielo y tierra”, se queja Michu, dando a entender que la familia de José Fernando se habría negado a acogerla en un viaje para que la pequeña María del Rocío vea a su padre, ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos desde el año 2017.

“Bueno, pues así está la cosa, y por eso se filtran informes negativos sobre mí, pero que mi hija no tiene que ir sola con cuatro años a ver a su padre. ¡No es su responsabilidad”, ha sentenciado Michu.