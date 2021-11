“Pepe Navarro no es el padre de Álex”, según Chema, el exnovio piloto de Ivonne Reyes

Gente

Confesión

«No es justo lo que le está pasando. Las cosas no son como ella lo está pintando», contaba ayer José María Guzmán, ex novio de la presentadora Ivonne Reyes, en “Sálvame”. «Yo ya sé que no soy el padre y tengo claro que Pepe Navarro tampoco lo es. Era imposible». Después de 21 años de especulaciones sobre la paternidad de su hijo, la venezolana vuelve a estar en el centro de foco mediático, a pesar de existir una sentencia judicial que hace siete años dictaminó que el padre de su hijo Álex, inscrito en el Registro Civil como Luis Alejandro Reyes Torres, es Pepe Navarro. Sin embargo, el presentador lo ha negado una y otra vez. En “Sábado Deluxe” dio por primera vez su versión completa de los hechos. «El hijo de Ivonne Reyes no es el hijo de Pepe Navarro». A las declaraciones del periodista se suman ahora las de este piloto de Spanair, más conocido como Chema, y que fue novio de Ivonne a finales de los 90 cuando estaba embarazada de su único hijo, y cuyo relato coincide con el del periodista cordobés. «Pepe Navarro no es el padre de Álex».

«Cuando ella estaba con el embarazo, yo estaba con ella. Es una mujer que no está bien y que no se ha portado bien. Nunca he querido hablar y no he hecho nada nunca. Al final el que está pagando todo es su hijo. Un hijo que yo durante años no sabía si era mío. El niño no tiene que pensar que su padre es Pepe, porque no es así«, ha señalado.

Ivonne Reyes, en una imagen de Archivo Instagram

Álex nació el 3 abril de 2000. Cuandos se quedó embarazada, en el verano de 1999, ya había roto su relación con Pepe Navarro y salía con el piloto. En unas declaraciones sobre la paternidad del joven, en 2017, Chema admitía que durante su idilio con la venezolana «no tomábamos precauciones» y que «ella me hizo creer que era el padre de su hijo».

Cuando Ivonne le dijo que estaba en estado reaccionó asumiendo que él era el padre: “Me lo dice y me lo creo, porque desde que empezamos a salir ella quería tener un hijo y yo, totalmente inocente, le dije que adelante. Y no tomábamos ninguna precaución. Ninguna”.

Pepe Navarro en su entrevista más polémica en 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

“Ella sabe que Pepe no es el padre y él también lo sabe… ¿Entonces? ¿Alguien piensa en el menor? No. Ni siquiera su propia madre”, aseguraba Chema hace cuatro años. El piloto estaba seguro de que Reyes estaba obsesionada con Pepe Navarro «por los comentarios que les hacía a sus amigos, no por lo que me dijera a mí. Yo creo que en aquella época ni se veían”. Asimismo, le lanzaba un mensaje: “Ivonne, para ya. No hagas más daño, ni te lo hagas a ti misma. Para ya, por favor”.

Hace dos décadas, también se especuló con la posibilidad de que el padre de Álex fuesen un conocido presentador de televisión, un magnate de los medios de comunicación, un actor o el futbolista Pedja Mijatovic. Los nombres de González de Caldas, Javier Buch; Sergio Dalma e incluso Alessandro Lecquio llegaron a sonar como posibles candidatos.