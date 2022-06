María del Monte sale del armario mientras da el pregón del Orgullo en Sevilla: “Mi pareja está hoy aquí”

María del Monte se ha convertido en la absoluta protagonista del pregón del Orgullo LGTBI+ en Sevilla, el cual ha tenido lugar en la tarde de este jueves 23 de junio. La reconocida artista aparecía en el lugar de la cita en un coche con los colores del arcoíris y con la bandera del colectivo. Allí ha sido recibida entre aplausos y ovaciones.

María del Monte en el pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla FOTO: Gtres

Al comenzar su discurso, Del monte ha sorprendido a todos muy positivamente a través de sus sinceras y valientes palabras: “¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía”. Y hoy reivindico una vez más a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amor. Nunca”, comenzó diciendo ante una grandísima expectación de todos los allí presentes.

“Por supuesto que tengo al amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, he intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que, si yo fuera mecanógrafa, no pasaría nada”, aseguró la sevillana, haciendo hincapié en sus intenciones de proteger a las personas que quiere.

María del Monte en el pregón del Orgullo de Sevilla: “Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí... y que por supuesto, mi pareja esta tarde/noche está aquí” pic.twitter.com/eTj7MLCOOW — M 📺 (@casasola_89) June 23, 2022

Pero lo mejor estaba a punto de suceder, justo cuando una decidida y entregada María del Monte aseguraba que su pareja estaba presente entre todos ellos en ese momento, invitándola a que subiese si es que quería hacerlo: “Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo. Por supuesto, mi pareja esta tarde, está aquí”, espetó ante los aplausos y el griterío de los cientos de personas que acudieron a este pregón: “Os empecé hablando de libertad y yo voy a respetar la suya. Sé que está aquí y si quiere subir, que suba. Si no, no. La voy a seguir queriendo lo mismo”, concluyó Del Monte.

Estas palabras han sido muy aplaudidas por las redes sociales, llegando a convertir a la artista en ‘Trending Topic’ en Twitter por su acertado discurso y por visibilizar el amor libre.