El cambio climático en redes sociales: ¿sirven para concienciarnos?

Según las Naciones Unidas el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, como las variaciones que se dan a través del ciclo solar pero desde el siglo XlX las actividades humanas han sido la causa destacada debido principalmente a la quema de combustibles como el petróleo, el carbón y el gas.

Esta quema de combustibles fósiles genera unas emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta arropando a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando así las temperaturas. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura junto con los vertederos de basura se encuentran entre los principales emisores.

La emisión de estos gases sigue en aumento y como resultado la temperatura de la Tierra es ahora 1,1°C más elevada que a finales del siglo XIX. Como consecuencia podemos encontrar en la actualidad sequías intensas, incendios, aumento del nivel del mar, los glaciares han disminuido su tamaño, los hábitats de plantas y animales han cambiado y los árboles florecen antes.

Aunque todavía a día de hoy existen negacionistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro, quienes niegan la existencia del cambio climático, en los últimos años, se ha producido un aumento del apoyo social a este movimiento ambientalista. Convirtiéndose la educación ambiental en un factor imprescindible para concienciar a la sociedad actual sobre esta realidad.

Cada vez hay más información sobre el cambio climático por lo que la población toma una mayor conciencia sobre este tema, antes era un tema que pasaba desapercibido y en la actualidad cuenta con un gran respaldo público.

Las redes sociales

Pero este cambio en la opinión pública no se ha producido de la noche a la mañana, los medios de comunicación al igual que las redes sociales han tenido un papel primordial en la visibilización y concienciación sobre este tema. Pero ¿cómo de concienciada está la sociedad en la actualidad?¿qué papel han jugado las redes sociales en este proceso?

El cambio climático se sitúa en el ranking de 2020, elaborado por el Foro Económico Mundial, como la principal amenaza con mayor riesgo y consecuencias negativas para la humanidad. Un factor esencial para que este riesgo pueda evitarse es la concienciación social unida a la educación ambiental. Cada vez es más común hacer uso de la tecnología de la comunicación para educar a la población sobre el cambio climático, utilizando vídeos, cursos online y plataformas web para transmitir conocimientos sobre esta materia. Teniendo en cuenta que alrededor de 4.388 millones de personas tienen acceso a internet, 1.000 millones en Instagram, y 340 millones en Twitter, según datos oficiales de 2020, podemos identificar las redes sociales como una herramienta potencial para conectar con los Millennials o Generación Z, pues son quienes más usan este tipo de plataformas.

El caso de Greta Thunberg

De la misma forma que las redes sociales, sirven como medio de presión a los poderes públicos, también sirven como una herramienta eficaz para la difusión de campañas e iniciativas. Pero para hablar de cambio climático en redes sociales es importante destacar el caso de Greta Thunberg con 14,6 millones de seguidores en Instagram, 5 millones en Twitter y 3,5 millones en Facebook se ha convertido en el ícono más visible a nivel mundial de la lucha contra el cambio climático generando tanto esperanzas como controversia y dando voz a una generación preocupada por su futuro.

A sus 16 años, la activista sueca lucha por el medioambiente y conciencia continuamente a través de las redes sociales sobre la necesidad de proteger nuestro planeta. Le vimos por primera vez en 2018, año en el que acontecen varios incendios forestales en Suecia acompañados de una subida drástica de las temperaturas, todo ello como consecuencia del calentamiento global. La activista medioambiental tenía en ese momento 15 años y tras estos sucesos, Greta empezó una huelga escolar frente al Riksdag, el parlamento sueco en Estocolmo, demandando al gobierno de su país que redujera las emisiones de carbono con base en lo establecido en el Acuerdo de París. La persistencia de su manifestación empezó a llamar la atención de medios de comunicación y ecologistas de otras partes del mundo. Su mensaje ha movilizado a jóvenes de todo el mundo que se unieron a las huelgas convocadas por el movimiento “Fridays for future”, fundado por la propia activista. Su nombre (viernes por el futuro) se debe a que la joven activista decidió manifestarse todos los viernes frente al Parlamento Sueco para reclamar a los poderes públicos una justa transición ecológica.

En la actualidad, Greta se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cambio climático, lo cual le ha generado miles de seguidores quienes ven cada día través de sus redes sociales como se manifiesta y reivindica sus ideales convirtiendo sus publicaciones en virales. Pero también detractores en todas partes del mundo. Entre los más críticos con la joven se encuentra el expresidente Donald Trump, quien ha tratado de ridiculizarla en varias ocasiones.

Javier Clemente @todos_somos_recicleje - 156 mil seguidores en Instagram

“Las redes sociales han supuesto un cambio de paradigma en la educación digital y bien utilizadas pueden conseguir grandes resultados”

Este amante de la naturaleza de 32 años y lleva toda su vida dedicándose a cuidar el medio ambiente. Creó su cuenta de Instagram por vocación lo que le llevó posteriormente a estudiar Ciencias Ambientales.

Admite que “la chispa que saltó en mi cabeza para enfocarme en este contenido en las redes fue en el 2014 cuando impartí por primera vez unos cursos de formación, sentí la necesidad de que esos conocimientos llegasen a más personas para que pudieran serles de utilidad”. Asegura que las redes sociales son muy poderosas para llegar al público al que no se accede por otros medios convencionales. Defiende el contar con una buena formación “Porque las cuestiones ambientales son muy complejas y hay mucha desinformación, mitos y bulos circulando sobre residuos y sostenibilidad en general. Y el medioambiente no entiende de creencias o tendencias, sino de ciencia y de conciencia.”

Carlota Bruna @carlotabruna - 195 mil seguidores en Instagram

“Muchas personas tienen las redes sociales como Instagram “mal vistas” ya que piensan que sólo se utilizan para vender productos y cosas banales, cuando hay cientos de miles de personas que estamos utilizándolas con el objetivo de ser un cambio positivo y tratar de influenciar a las personas para que cuiden el planeta”

Esta catalana de 25 años intenta “dar a conocer las preocupaciones de los jóvenes que tenemos delante de una crisis climática y propongo soluciones basadas en la evidencia científica, porque hay mucho que podemos hacer delante de esta crisis sin precedentes”. En su caso la necesidad de crearse una cuenta en Instagram surgió cuando tenía 18 años “empecé a oír la palabra “cambio climático” por las noticias y en los periódicos. Todo se comunicaba de manera catastrófica y recuerdo quedarme con una impotencia enorme, ya que parecía que no pudieras hacer nada al respecto. Siempre me había gustado mucho la naturaleza y los animales, y todos los escenarios que describían eran horribles, oía nombres como “extinción masiva”, “crisis”, “eventos climáticos extremos”, “calentamiento global”. Empecé a preguntarme: “Vale, nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes y tenemos muy poco tiempo para cambiarlo, pero ¿qué puedo hacer yo?”. No me podía quedar de brazos cruzados.”

Paula Blondie @Blondiemuser - 30,8 mil seguidores en Instagram

“Creo firmemente que las redes sociales dan visibilidad a cómo se pueden hacer bien las cosas y a que la gente pueda aprender sobre cómo minimizar su huella de carbono en su día a día”.

Esta gallega de 27 años estudió la carrera de Biología en la Universidad de Vigo y de varios años trabajando en ámbitos relacionados con la biología, se formó en estrategia de redes sociales. Fue el estar rodeada de naturaleza lo que le llevó a compartir con sus seguidores sus conocimientos de bióloga. “Hoy en día es “normal” ver algún tipo de plástico en cualquier lugar en plena naturaleza, por muy remoto que sea, y eso debe de cambiar”. También reconoce que “La crisis climática está ahí, es muy grave pero no debemos de tener ecoansiedad porque sino todo te abruma y una única persona no puede cambiar todo el daño que hemos hecho al planeta. Esto es una acción conjunta. Debes cambiar poco a poco tus hábitos, hay personas que lo pueden hacer de un día para otro mientras que otras solamente cambian un hábito en un mes.”

Marta Canga @martacanga - 24 mil seguidores en Instagram

“Muchos de nosotros hemos aprendido el impacto sobre el calentamiento global en el colegio, pero si no fuera por las redes sociales, no podríamos necesariamente ver el impacto que tiene en otras partes del mundo”

Esta bloguear española afincada en Londres comparte contenido sobre sostenibilidad en redes sociales desde hace 4 años. “Intento transmitir que vivir más concienzudamente es posible y que no hay que hacer grandes sacrificios, con el objetivo de inspirar a la gente a hacer cambios en su día a día sin sentirse restringidos o que sea imposible. Sin juzgar, con mucho ánimo y de manera respetuosa”.

En 2015, el veganismo empezó a tener mucha popularidad en ese año, y sobre todo en el Reino Unido, un país particularmente veggie-friendly. Admite que “esto fue lo que hizo interesarme por comer más cosas de procedente de plantas, después de descubrir lo beneficioso que es para el medioambiente, el bienestar animal y la salud humana. Una vez que te metes en ese rollo, es como un una madriguera: ves una cosa, que te lleva a la otra...”