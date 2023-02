El día en que Pedro Piqueras le dio clase a la Reina Letizia: “Se veía que era una chica lista”

Pedro Piqueras ha abandonado momentáneamente la mesa de los informativos para disfrutar de una jornada taurina en la Feria de Valdemorillo (Madrid) junto a un grupo de amigos. Contento de poder aprovechar su tiempo libre, el veterano comunicador ha confesado, entre otras muchas cosas que, pese a todos los rumores que apuntaban a su posible despido, por el momento continuará al frente del espacio informativo.

Piqueras atendía a los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta cita, y aseguraba lo siguiente: “Aquí estoy, con amigos, a ver la primera corrida de la temporada.. Yo voy a los toros de forma habitual porque en mi ciudad hay un gran ambiente”. El presentador se mostraba de lo más relajado ante este plan de sábado con esta faceta taurina, una faceta desconocida para la mayoría del gran público.

Pedro Piqueras durante la feria taurina de Valdemorillo 2023 FOTO: G3 GTRES

Ante los rumores que han existido en las últimas semanas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales sobre su permanencia en los informativos de la cadena, Pedro se muestra visiblemente sorprendido y se muestra tajante ante este asunto: “Yo no dejo nada... me ha sorprendido con esa pregunta. Yo estoy bien trabajando”, explica, asegurando que no tiene pensado, ni mucho menos, alejarse de la pequeña pantalla.

La Reina Letizia, Matías Prats, Pedro Piqueras y demás presentadores en una imagen de archivo FOTO: Instagram

La prensa ha aprovechado la ocasión para preguntarle por el día en el que tuvo la oportunidad de darle clase a la Reina Letizia antes de que esta se comprometiese con el por aquel entonces Príncipe Felipe: “Letizia no fue mi alumna, le di clase una vez, un día”. Una experiencia que Pedro Piqueras califica de “inolvidable” y donde ya se dio cuenta que era “una gran estudiante y sobre todo, una gran presentadora de informativos, se veía que era una chica lista”, concluye.