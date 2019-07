Anabel Alonso la lía en Twitter tras meterse con el estado de salud de Rivera

Anabel Alonso retuiteó el miércoles la noticia de que Albert Rivera había sido hospitalizado tras sufrir una gastroenteritis aguda y añadió unas desafortunadas palabras en tono irónico que no han pasado desapercibidas en la red. “Hay cosas que son difíciles de digerir”, escribió. Con solo esa frase el post ya ha superdo los 4.200 retuits y los 19.000 me gusta. Los miembros de Ciudadanos tampoco pudieron pasarla por alto y no dudaron en contestar a la actriz y salir en defensa de su líder. Juan Carlos Guirauta, diputado del partido, le respondió de manera contundente: ¿Cuánta basura puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado?

Las respuestas por parte de los seguidores de Alonso tampoco tardaron en llegar señalando que el verdadero actor mediocre al que podría referirse es Toni Cantó, también diputado del partido y que se convirtió en tendencia en Twitter al ser incluido en la pelea virtual. Pero la cómica decidió seguir atacando: “¿Os parece que este hombre puede ser “político”? Porque a mi me parece un macarra.”, señaló a sus seguidores. Minutos más tarde, la intérprete informó de que Guirauta le había bloqueado.

También quiso defender al líder de su partido Patricia Reyes, diputada y secretaria de la mesa del Congreso: “¿De verdad ya vale todo?, escribió citando el tweet de la cómica. A lo que Alonso replicó que “¿y esto me lo preguntas tú que pediste repetir un video-denuncia en la Marcha del Orgullo porque te daba la risa?”. Historia que no acabó ahí ya que la actriz siguió intercambiando tweets con ella y con otros miembros del partido naranja.