Blanca Romero: “Suena fatal, pero me cerraría un poco el chichi”

Blanca Romero y su hija, la modelo Lucía Rivera, de 20 años fueron las embajadoras esta semana de un evento de los centros de estética y belleza Centros Único de Madrid. Ambas explicaron cómo se cuidan y los tratamientos de belleza que se hacen, además de desvelar cómo es la relación entre madre e hija. Lucía Rivera confesó cómo se lleva con su madre, apoyando Blanca los pasos de su hija en el mundo de la moda.

La actriz, ex del torero Cayetano Rivera confesó ante los medios que a sus 43 años empieza a pensarse lo de las operaciones estéticas. “Hasta que no vi que me hacía falta no me cuidé”, confesó a la vez que aseguró que en su juventud no se hacía tanto. Cuando cumplió los 40 empezó con contorno de ojos” para esa apariencia de ojos cuando se ha dormido poco. En cuanto a las operaciones de estética, no dudó en llevarse las manos a los pechos y decir: “Me compraría unas tetas nuevas”. Pero aclaró: “No para ponerme más, pero las volvería a subir un poco”.

Para sorpresa de los concurrentes Blanca Romero confesó que había otra operación que le tentaba. Su hijo Martín que ahora tiene 7 años, dice Blanca que “nació muy grande” y por ello no se ve haciendo ejercicios como estiramientos, por que “no puedo hacerlos”, así que “me cerraría un poco el chichi. Pero lo dejaría tal cual, no le cambiaría la cara porque es muy mono”.