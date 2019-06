Camila Cabello y Shaw Mendes calientan las redes con el sensual videoclip, “Señorita”

“Señorita” es la nueva canción protagonizada por la artista cubana Camila Cabello y el canadiense Shaw Mendes. Este es el segundo tema que los dos cantantes realizan juntos, tras “I Know What You Did Last Summer”. Ni 24 horas lleva el videoclip de “Señorita” publicado en Youtube y ya cuenta con más de 10 millones de visualizaciones. La canción, además de por su ritmo y por su letra pegadiza, está generando mucho revuelo por la conexión que desprenden los artistas y la sensualidad del videoclip.