Nuevas declaraciones de Pablo Urdangarin: “Doña Cristina está bien”

Este miércoles la revista «Lecturas» publicaba en portada unas fotografías de Iñaki Urdangarin junto a una amiga paseando por el paseo marítimo de una playa cercana a Bidart, la localidad francesa donde la familia de este tiene una casa. Por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero quien sí ha hablado ante las cámaras de Europa Press ha sido Pablo Urdangarin, el segundo hijo de la Infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, quien habló restándole importancia y normalizando la situación.

El joven, de 21 años, no quiso comentar ni confirmar o no que la mujer con la que se fotografió a su padre sea del entorno familiar o conocida de la familia. “No, a ver, yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar”, señaló. Pero, en actitud tranquila, añadió que “ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está”. El hijo de la Infanta Cristina quiso hacer hincapié en esa misma cordialidad que pudimos ver en Navidades con la familia al completo: “Y seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada”.

Pablo Urdangarin during the match of handball between ASB Rezé and HBC Nantes in Rezé. FOTO: JB Autissier / Panoramic / Bestimage GTRES

“Todos estamos contentos”

Nuevamente hoy Pablo Urdangarin ha respondido al mismo medio, mostrando de nuevo su educación y amabilidad ante el interés de los reporteros. Muy sincero, el jugador de balonmano confiesa que desconoce si Doña Cristina estaba al tanto de esta amistad entre Iñaki y la mujer con la que ha sido fotografiado paseando en Bidart: “Eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco y ya está”.

El joven además ha aclarado que su madre, la Infanta Cristina, “está bien, está bien. Estamos todos bien en general, todos estamos contentos. Es un tema que tenemos que hablarlo y ya está, poco más”. Asegurando que continúan siendo una familia unida, Pablo ha explicado a las cámaras del medio citado anteriormente que ni él ni su familia van a dar más declaraciones sobre este tema: “Yo creo que está todo dicho y no creo que vayamos a comentar nada más”.