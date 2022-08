Victoria Federica, testigo del “hostión” de Dani Martín en su concierto

Victoria Federica está disfrutando de uno de los mejores veranos de su vida. La joven no ha parado y son pocos los eventos o fiestas en los que no se ha dejado caer. Aunque ha recorrido buena parte de la costa española, desde las islas hasta Tarifa, la hija de la infanta Elena parece haber establecido en Marbella su sede estival, y ha sido en la ciudad malagueña donde más veces se le ha podido ver. No ha faltado a su cita anual en el Festival Starlite Catalana Occidente y ha asistido a varios conciertos, como el de C. Tangana o Morat, entre otros tantos.

El último que no ha querido perderse, aunque ya ajeno al célebre festival marbellí, ha sido el que Dani Martín ha ofrecido en la misma ciudad de la provincia de Málaga. Allí ha coincidido con otros rostros conocidos como Amaia Salamanca, que acudió acompañada de su marido, Rosauro Varo, sobre cuya relación habló a LA RAZÓN en una entrevista publicada recientemente. Ambas fueron testigos de la talentosa actuación del cantante, aunque uno de los momentos más comentados de la noche poco o nada tiene que ver con su música...

Victoria Federica con amigos en un concierto de Dani Martín en Marbella FOTO: Noelia Plaza Cantero/starlite GTRES

Dani Martín sufrió un traspiés mientras cantaba en el escenario y todos los asistentes fueron testigos de cómo el artista caía al suelo, aunque, por fortuna, todo quedó en una anécdota y el cantante se encuentra perfectamente. De hecho, se ha permitido bromear sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. “Atención al hostión que me doy... Está el VAR revisando ahora. Están viendo desde diferentes ángulos porque hay dudas. Parece que se tira. El árbitro va hacia el monitor para cerciorarse bien”, señala el cantante, como si se tratara de una caída durante un partido de fútbol.

Su conclusión es clara: “Bueno, a veces hay que aceptar las decisiones arbitrales. Él lo ha visto así y hay que acatarlo, pero vamos, yo, claramente, veo que me tocan. Me tocan, y por eso caigo”, sigue bromeando.