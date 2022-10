Carla Vigo confiesa cómo es su relación con su tía, la Reina Letizia: “Que se entere la gente”

Carla Vigo siempre se ha resistido a pronunciarse sobre la relación que mantiene con su tía, la Reina Letizia, o sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cuando la prensa le pregunta al respecto, la joven suele guardar silencio y evita ofrecer algún tipo de detalle que pueda meterla en problemas con la Casa Real, pero en esta ocasión ha hecho una excepción. La hija de Érika Ortiz ha celebrado una fiesta con motivo de su 22 cumpleaños y ha contado con la presencia de algunos rostros conocidos, como Amor Romeira o Estefanía Carbajo, participante de “La isla de las tentaciones”.

La prensa estaba convocada al evento y la pregunta era obligada: “¿la ha felicitado su tía la Reina Letizia?”, y Carla Vigo ha respondido con un “sí” tajante. Lejos de rechazar contestar a las preguntas del periodista, la actriz no ha tenido reparos a la hora de explicar cómo es la relación con la monarca. “Sí está pendiente de mí, que se entere la gente. No sé por qué la gente tiene que comentar que no se ocupa de mí cuando no me han visto en su vida, no me conocen, pero bueno...”, ha señalado. Además, la joven ha recalcado que, además de ser “una gran Reina”, también es una “gran tía”.

Eso sí, Carla Vigo ha evitado puntuar a la Reina Letizia tanto en su papel de tía como de monarca, aunque ha asegurado que, bajo su punto de vista, “está aprobada con nota” en sus dos facetas.

Carla Vigo FOTO: JuanJo Martín EFE

Carla Vigo también ha ofrecido algunos detalles sobre su vínculo con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con quienes asegura tener una relación cercana y “buena”. “Me parece un poco raro que la gente cuestione cómo nos llevamos, porque no están ahí y no saben lo que pasa. No entiendo que cuestionen una relación en la que ellos no están presentes”, ha comentado sobre los rumores que siempre la han perseguido.

Acerca de las críticas que recibe por su condición de “sobrina de” y las acusaciones de “enchufada” en su trabajo como actriz, Carla Vigo afirma estar “hasta los bemoles” de que solo se le cuestione a ella, mientras que los otros sobrinos del Rey Felipe VI y la Reina Letizia esquivan los reproches de la opinión pública. “Pero no es que me esté metiendo con ellos, que me caen muy bien y no tienen culpa de nada, pobrecitos”, ha aclarado.