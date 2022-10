Amalia de Holanda, la princesa recluida

La joven Amalia de Orange, que cumplió 18 años el pasado diciembre, ya conoce de primera mano los duros sacrificios que conlleva ser la heredera al trono holandés. Mientras otros estudiantes de su edad disfrutan de las diversiones y de los primeros pasos de independencia de la vida universitaria, Amalia se ha visto obligada a vivir recluida en casa de sus padres, el Palacio de Huis ten Bosh de La Haya, a unos 50 kilómetros de donde cursa sus estudios.

Según han revelado sus propios progenitores, la princesa está amenazada por parte de la mafia, al igual que el primer ministro Mark Rutte, y esto le ha hecho tener que renunciar a compartir piso con otras chicas de su edad en Ámsterdam, tal y como estaba inicialmente previsto.

La princesa Amalia va de su casa a la universidad y viceversa, sin poder salir de fiesta y relacionarse con sus compañeros de clase ante el temor a un secuestro o un ataque. «Ya no vive fuera. Es decir que no vive en Ámsterdam y tampoco puede salir, algo que es muy difícil para ella. No tiene la vida de estudiante que han diseñado otros alumnos», ha explicado la reina Máxima , a la vez que valoraba la valentía de su hija a la hora de afrontar esta difícil situación que le está haciendo no disfrutar de sus primeros años de juventud.

Aunque la idílica imagen internacional de Holanda suele estar asociada a bicicletas, canales, zuecos y a admiración por su nivel de vida y conquistas sociales, lo cierto es que el país de los tulipanes también se enfrenta a un severo problema de delincuencia ligado al tráfico de cocaína a través de puerto de Rotterdam. En los últimos años, varios asesinatos han sacudido al país y esto ha hecho que las amenazas a personajes públicos estén siendo tomadas muy en serio por las autoridades. El periodista Peter R. Vries fue tiroreado en 2021 pleno centro de Ámsterdam y acabó falleciendo debido a sus investigaciones sobre narcotráfico. Detrás de este ataque se cierne la alargada sombra de Rodouan Taghi, la principal figura del crimen organizado en Holanda, y que se encuentra encerrado en una prisión de máxima seguridad. A pesar de estar recluido, se sospecha que sus subordinados están detrás de las amenazas a la joven princesa y al primer ministro que saltaron a la opinión pública en el mes de septiembre. «Nuestros servicios de seguridad trabajan día y noche para garantizar la seguridad de la princesa», ha asegurado la ministra de Justicia, Dilan Yesilgöz, después de que los reyes de Holanda hablaran de la situación de su hija en un viaje oficial a Suecia.