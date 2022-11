Bárbara Rey sentencia a Corinna Larsen: “No me parezco a ella”

El podcast de Corinna Larsen sigue dando mucho que hablar y sacando los colores al Rey Juan Carlos I y la Corona. En su último episodio, la alemana narra cómo fue su incómodo encuentro con la Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela, un momento que quiso evitar pero que terminó produciéndose. Ante esta situación, resulta inevitable echar la vista atrás para recordar a Bárbara Rey, otra mujer que puso contra las cuerdas al otrora jefe de Estado, aunque sin referirse a él directamente. La vedette, que acaba de llegar de unas vacaciones en Punta Cana junto a su hija, Sofía Cristo, ha sido muy contundente sobre las declaraciones de la examiga del Emérito.

“No he escuchado nada. Allí es como su estuvieras en otro planeta. No te enteras de nada. Tampoco me interesa el podcast lo más mínimo”, sentencia Bárbara Rey. Una indiferencia hacia los recuerdos de Corinna Larsen que parece venir de una especie de rivalidad entre dos mujeres que formaron parte de la vida del Rey Juan Carlos I de una forma muy especial. “Ella es libre de decir lo que quiera y lo que le dé la gana. Es su problema, pero no voy a entrar en eso porque no me interesa lo más mínimo. No sé lo que ha dicho y aunque lo supiera no me interesa”, insiste la murciana.

Sin embargo, Bárbara Rey no descarta la posibilidad de escuchar los podcast de Corinna Larsen, aunque mantiene su versión de que no le interesan lo más mínimo. “No sé si lo voy a escuchar, pero no es que yo vaya buscando escucharle, si no, ya lo hubiera hecho”, recalca.

Además, ante los que puedan establecer alguna similitud entre ella y Corinna Larsen, por su pasado en común con el Rey Juan Carlos I, Bárbara Rey se muestra tajante: “Yo cuento muchas cosas, pero no creo que me vaya a parecer a ella nunca”.