El día que el príncipe William agredió a Harry: “Me agarró por el cuello”

Atan solo unos días para que «Spare», la biografía del príncipe Harry, salga a la luz en todo el mundo, la polémica está más que servida. Los episodios narrados por el duque de Sussex, y que comienzan a filtrarse en la prensa, prometen no dejar inerte a nadie, y mucho menos, a la familia real británica.

El nieto de Isabel II parece querer un acercamiento con su padre, el rey Carlos III, pero no con su hermano William, del que cuenta anécdotas de las que no sale muy bien parado. A pesar de una supuesta imagen de mediador en la familia, el príncipe de Gales es retratado en las memorias como una persona agresiva, al menos, teniendo en cuenta el episodio que sucedió durante un encuentro familiar en 2019. Según narra el duque de Sussex, durante una reunión en Londres, el heredero al trono británico no dudó en criticar a Meghan Markle, diciendo de ella que era «difícil» y «grosera». Ante semejantes ataques a su esposa, Harry le espetó a su hermano mayor que lo que estaba haciendo era ser un loro de lo que decía la prensa sobre su esposa. El enfrentamiento no quedó en un simple careo, sino que el príncipe de Gales lo «agarró por el cuello, me rompió el collar que llevaba y... me tiró al suelo».

Portada de "Spare", las memorias del príncipe Harry AP

Los hermanos habían decidido darse una oportunidad de arreglar las diferencias surgidas desde que Meghan Markle apareció en la familia. El duque invitó a su hermano a Nottingham Cottage, la pequeña casita en la que vivía mientras ultimaba la reforma de Frogmore Cottage, el hogar con el que Isabel II obsequió a su nieto el día de su boda con la exactriz de «Suits». Nottingham Cottage se encuentra en el recinto de Kensington Palace, donde viven los príncipes de Gales con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Según relata Harry, William llegó al encuentro echando humo. Tras un primer e intenso enfrentamiento, Harry le pidió a su hermano que le ayudara a solucionar la situación, a lo que el primogénito de Carlos III y la difunta Diana de Gales aseguró que ya estaba haciéndolo. «¿Hablas en serio? ¿Así es como llamas a esto? ¿Crees que me estás ayudando?», le recriminó Harry. Un comentario que enfureció aún más a William, quien lo insultó mientras caminaba amenazante hacia él.

Meghan no debe enterarse

«Willy, no puedo hablar contigo cuando te pones así», le contestó mientras le ofrecía un vaso de agua para que se tranquilizara. «Dejó el agua, me llamó por otro nombre, y vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que se fuera». Tras la pelea, el príncipe William provocó a Harry para que reaccionara, como hacían cuando peleaban siendo niños. Pero él se negó a hacerlo. Fue entonces cuando su hermano mayor se fue, y volvió después «arrepentido y disculpándose». Tras el conflicto, el príncipe de Gales pidió a Harry que no le contara a Meghan lo sucedido. A pesar de lo grave de las acusaciones, ni Buckingham Palace ni Kensington van a dar declaraciones sobre el asunto. Tampoco se pronunciaron sobre el documental de Netflix, «Harry & Meghan».