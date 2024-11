Marius Borg sale de prisión con tres órdenes de alejamiento

Marius Borg saldrá hoy de prisión y será puesto en libertad a lo largo del día con tres órdenes de alejamiento. Ha sido la policía de Oslo la encargada de desvelar la noticia a través de un comunicado de prensa. "La policía ha decidido no solicitar una prórroga en la detención de Marius Borg Høiby. La policía cree que ya no existe peligro de que Høiby destruya pruebas o influya en los testigos", reza el mensaje.

El hijo de Mette-Marit sale a la calle una semana después de haber sido detenido por haber sido de nuevo acusado por presunta violación. En el comunicado de prensa, además, las autoridades explican que están investigando otro caso más de delito sexual de Marius Borg y confirman que la anterior causa de la que se le acusa continúa su curso.

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius Borg Instagram

El abogado de Marius Borg ha sido el primer en reaccionar a la puesta en libertad del joven en la cadena pública de televisión NRK de Noruega. "No es sorpréndete. No debería haber sido encarcelado en absoluto. Esperamos evaluaciones tranquilas y sobrias de la policía en el futuro. No podemos tener una policía que contribuya al circo", ha declarado Øyvind Bratlien, defensor del hijo de Mette-Marit.

Marius Borg, en el punto de mira

El escándalo de Marius Borg ha puesto en el punto de mira a toda la corona noruega, que atraviesa por sus horas más bajas desde que el pasado mes de agosto fue detenido por agredir "física y verbalmente" a una joven de 20 años. Desde verano, el hijastro del príncipe Haakon ha sido acusado de dos cargos de violación y las autoridades están investigando la posibilidad de una tercera.

Marius Borg y Haakon de Noruega en una imagen de archivo Gtres

Marius Borg ha pasado una semana en prisión preventiva porque el juez valoró la posibilidad de que pudiera destruir alguna prueba. "El imputado ha demostrado previamente capacidad y voluntad de retirar pruebas si se le da la oportunidad de hacerlo".

La princesa Mette-Marit, tras la última detención de su hijo, ha decidido apartarse de la vida pública. Ayer se esperaba que asistiera a un cine en Oslo pero no asistió por problemas de salud, según informo palacio: "La princesa heredera debe cancelar el programa oficial de hoy. Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit ha reiniciado el tratamiento para su enfermedad pulmonar crónica. La experiencia previa ha demostrado que la medicación puede provocar efectos secundarios que pueden tener consecuencias para el programa oficial de la Princesa Heredera". De momento, se desconoce si la mujer de Haakon asistirá a sus próximos compromisos oficiales.