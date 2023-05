La Reina Letizia: "Todos en algún momento necesitamos parar, admitir nuestras vulnerabilidades"

Por fortuna, cada vez son menos los tabúes que rodean a la salud mental y cada vez se pone más de manifiesto la importancia de cuidar la mente tanto como el cuerpo. La Reina Letizia siempre ha mostrado un fuerte compromiso en lo que se refiere a la lucha por poner en valor la labor de los profesionales de este campo y dar un servicio de calidad a los pacientes que lo necesitan. Hoy ha vuelto a demostrar su implicación en el acto de inauguración del XXII Congreso Salud Mental España, organizado en el marco del 40º aniversario de la Confederación Salud Mental España, que además ha coincidido con la semana de Salud Mental.

La Reina Letizia, vestida con un traje de sastre de Bleis Madrid, ha pronunciado uno de sus discursos que más ha calado en la opinión pública, poniendo de manifiesto que todos, incluida ella misma “en algún momento necesitamos parar, admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un 'no puedo', 'no sé', 'no siento', 'necesito tiempo', 'necesito parar’”.

Además, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha puesto de manifiesto la escasez de profesionales de salud mental en nuestro país, destacando que “España tiene seis psicólogos clínicos (tres veces menos que la media europea) y 11 psiquiatras (cinco menos que en Suiza y menos de la mitad que en Francia, Alemania o Países Bajos) por cada 100.000 habitantes”, lamentando, además, que las cifras en este sentido “son tozudas”.

Del mismo modo, la Rena Letizia ha relacionado la salud mental con los hábitos de cada uno, señalando que “la elección que hacemos cada día sobre lo que comemos, lo que bebemos, cómo pensamos, los tóxicos que evitamos, el alcohol, el tabaco, productos ultraprocesados, cómo descansamos, el ejercicio que hacemos o que dejamos de hacer” puede influir en la salud mental.