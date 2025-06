La princesa Leonor se queda fuera de un chat de grupo de princesas europeas

Las relaciones internacionales son uno de los principales planes de acción de los monarcas, que con visitas de Estado y viajes oficiales estrechan lazos y vínculos con naciones amigas. Una tarea que va más allá del papel institucional y que implica un despliegue de encantos y carisma con sus semejantes que comienza incluso antes de su llegada al trono. La princesa Amalia de Holanda es muy consciente de lo importante que es mantener la unión entre aliados y desde hace tiempo mantiene un contacto estrecho y permanente con otras dos futuras reinas europeas, las princesas Ingrid de Noruega y Matilde de Bélgica.

Tal y como publica la revista “The Australian Women’s Weekly”, las tres jóvenes altezas son “mejores amigas de la realeza” e incluso comparten un chat de grupo en la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Amalia de Holanda. Gtres

Ha sido la propia Amalia de Holanda la que ha confirmado lo unida que está a sus homólogas belga y noruega. “Nos mantenemos en contacto porque cada una lleva una vida muy particular y no necesitamos muchas explicaciones para entendernos (...) Me alegra poder charlar con Isabel e Ingrid sobre cosas sencillas de nuestra vida, que son difíciles y diferentes para nosotras: la amistad, la privacidad, las redes sociales. Hablamos de cómo lo gestionamos”, ha explicado la hija de los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos.

La princesa Leonor se queda fuera del chat de grupo de princesas

Un chat de grupo en el que la princesa Leonor parece no estar incluida. La relación entre la futura reina de España y la de Holanda es cordial, cercana y amigable, o al menos eso es lo que ha trascendido de sus encuentros privados, porque de momento nunca se han dejado ver juntas en público.

De hecho, la princesa Leonor fue la gran ausente en la cena de gala organizada por la Reina Margarita de Dinamarca en 2023 para celebrar que su nieto y futuro rey, el príncipe Christian, alcanzó la mayoría de edad. Un encuentro al que acudieron las nuevas generaciones de las principales monarquías europeas, como Estelle de Suecia, Ingrid Alexandra de Noruega, Amalia de Holanda e Isabel de Bélgica, dejando claro además que el futuro de las Coronas en el Viejo Continente tiene nombre de mujer.

Prince Christian of Denmark turns 18 Mads Claus Rasmussen Agencia EFE

Una buenísima oportunidad para ir construyendo un vínculo con los próximos jefes de Estado, con los que comparte inquietudes propias de su destino. Sin embargo, la princesa Leonor todavía no se prodiga en este tipo de convocatorias, y a día de hoy ni siquiera ha participado en ninguna cena de gala.