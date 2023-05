La Reina Letizia se olvida de sus taconazos por los zapatos de tacón sensato que tanto le gustan a la Princesa Leonor

Es oficial, la Reina Letizia ha dejado a un lado sus zapatos de tacón más altos para apostar por los tacones sensatos en su día a día, y nos lo acaba de volver a demostrar. Y es que la Reina Letizia empieza la semana con su agenda oficial este martes, tras la festividad de San Isidro ayer en Madrid en la inauguración del XXII Congreso de Salud Mental en España. Porque mientras todos estamos en shock con la noticia de que Sophie et Voilà ha decidido no hacerle el vestido de novia a Tamara Falcó, a dos meses de su boda, o del estilismo de invitada de Victoria Federica, ha llegado la Reina Letizia con su elegancia y sobriedad habitual para marcarse un look working girl de esos que tanto nos gustan. La Reina Letizia ha presidido el acto de inauguración del XXII Congreso Salud Mental España, organizado en el marco del 40º aniversario de la Confederación Salud Mental España. Un congreso que se ha centrado en la historia del movimiento asociativo y su contribución al progreso de la salud mental a través de grandes hitos, sin olvidar a las personas que lo hicieron posible y a las familias.

Para esta ocasión, la Reina Letizia además de apostar por unos zapatos de tacón sensatos muy parecidos a los que comparte con la Princesa Leonor, ha recuperado su traje azul más madrileño. Un traje de sastre de Bleis Madrid, marca que también está en el armario de Isabel Díaz Ayuso y que las chicas y mujeres que mejor visten de Madrid aman para todos sus estilismos, tanto de trabajo como de fiesta.

La Reina Letizia con zapatos de tacón sensato. GTRES

Unos zapatos de tacón sensato de la Reina Letizia que se parecen mucho a los slingback nude de Carolina Herrera que le tomaba prestados a su primogénita.