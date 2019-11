Caso reabierto: ¿pero quién mató a Natalie Wood?

Ya han pasado 40 años de la muerte de Natalie Wood y su desaparición sigue constituyendo un enigma. Nuevas declaraciones sobre lo ocurrido aquella noche han reabierto una vez más el caso. Era un 28 de noviembre de 1981 cuando la actriz estaba disfrutando de unos días de vacaciones a bordo del yate «Splendor» junto a su marido, Robert Wagner, el también actor Christopher Walken y el capitán del barco, Dennis Davern. Pero al llegar la noche desapareció de forma inexplicable. Nada más se supo de ella hasta las ocho menos cuarto de la mañana del día siguiente, cuando su cuerpo apareció flotando junto a unas rocas en la costa de la isla de Santa Catalina en el sur de California. ¿Qué había ocurrido para que la estrella de Hollywood del momento desapareciese así?

Fue a la una y media de la madrugada cuando el capitán y su esposo llamaron a la guardia costera para denunciar que la actriz no se encontraba a bordo de la embarcación. Ni ella, ni la lancha hinchable que utilizaban para desplazamientos cortos. Hasta ahí todo parecía encajar. El caso se cerró dos semanas después como un accidente y con el ahogamiento como causa de la muerte.Tras muchas especulaciones hay dos versiones de lo que ocurrió aquella noche y ambas coinciden en que todos se encontraban muy borrachos. En la versión de Wagner y Walker, ambos dieron por hecho que la actriz se retiró a su camarote y no fue hasta pasada la media noche cuando se dieron cuenta de que no estaba allí, por lo que se da por hecho que en un momento de la noche Wood salió a coger la lancha auxiliar y accidentalmente cayó al agua. Mientras que en la de Davern el matrimonio protagonizó una violenta discusión provocada por los celos en la parte de atrás del barco que acabó de repente.

Un pendiente tirado

El capitán durante años ha acusado a Wagner de haberla tirado por la borda, voluntaria o accidentalmente, tras una fuerte discusión. 40 años después, ha vuelto a hablar para el programa de televisión «Dr. Oz» que puso al que fue su marido, de nuevo, en el punto de mira. En la entrevista desveló que antes de morir Wood, el matrimonio tuvo una tremenda pelea en la habitación que ambos ocupaban: «Parecía que hubiese pasado una tormenta. Todo estaba tirado, el cuarto era un desastre e incluso encontré uno de sus pendientes en el suelo», dijo el capitán. Además, desveló cómo Christopher Walken se echó a llorar después de enterarse de lo sucedido: «No dijo una palabra, solo lloró». El cuerpo de Natalie Wood presentaba heridas superficiales en brazos y piernas que la policía clasificó como posible vícitima de maltrato, además de una pequeña abrasión en la mejilla izquierda, seguramente causada por la caída al agua. Su nivel de alcohol en sangre era muy alto.

Las versiones alternativas sobre la muerte fueron alimentadas por las contradicciones en las declaraciones de los presentes aquella noche, lo que sumado a las acusaciones de la hermana de la actriz señalaron a Wagner como el responsable del supuesto asesinato propiciaron que en 2011 el departamento del Sheriff de Los Ángeles reabriese la investigación. Un año después, el forense enmendó la conclusión de la autopsia por «ahogamiento accidental y otros factores indeterminados». El jefe de la investigación ha desvelado que «tras repasar el caso en los últimos años, Wagner se ha convertido en un punto importante para nosotros, pues es la última persona que estuvo con la actriz antes de morir». Por su parte, Wagner ha negado cualquier participación en la muerte y no se han presentado cargos contra él, por el momento. Habrá que esperar a ver qué ocurre tras las nuevas declaraciones del capitán del «Splendor».