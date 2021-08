Antonio Banderas y Melanie Griffith, orgullosos del nuevo proyecto de Stella del Carmen

Gente

'Lightbound'

Primero fue su trabajo como modelo. Ahora, Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, ha lanzado la primera fragancia de su firma “Lightbound”. Su primera creación, “Alma”, es un perfume en aceite sin género, hecho a mano y empaquetado de manera sostenible que me recuerda y está inspirado en mi crecimiento entre Málaga y los ha llamado ‘Alma’. “He puesto todo mi amor y energía en Lightbound y estoy muy emocionada de poder presentar el primer producto: un perfume en aceite sin género, hecho a mano y empaquetado de manera sostenible que me recuerda y está inspirado en mi crecimiento entre Málaga y Los Ángeles”, dice Stella en un texto que ha compartido con sus seguidores. y ,

“Alma”, que se puede comprar a través de su página web, tiene un precio de 50,50 euros. “Alma es sensual, rica, dulce... y, lo más importante, cruelty free, parabenos y ftalatos. Gracias Wilde House Paper por ayudarme a dar vida a lo que había imaginado y por crear la caja más hermosa y ecológica”, afirma sobre esta marca sostenible creada en California.