Ana Mena apoya a Chanel: “Es una artistaza y deberíamos sentirnos muy orgullosos”

Chanel Terrero nunca pudo imaginar que alzarse como ganadora del Benidorm Fest, que le abre las puertas para representar a España en el Festival de Eurovisión, iba a provocar un aluvión de quejas sobre la organización que ha llegado hasta el Congreso. Una situación que ha provocado que abandone la red social Twitter.

Sin embargo, sus compañeros y finalistas del festival han cerrado filas frente a la avalancha de críticas y no han dudado en mostrarle su apoyo incondicional. También se ha pronunciado al respecto Ana Mena, la malagueña que opta a representar a Italia en Eurovisión: “Hello a tods x aquí. No sé si llego tarde.. Llevo días preparando Sanremo y no he leído demasiado Twitter pero me gustaría enviar todo mi apoyo y cariño a Chanel, la próxima representante de España en Eurovisión. Es una ARTISTAZA y deberíamos sentirnos MUY orgullosos”, escribe en la red social.

Hello a tods x aquí. No sé si llego tarde.. Llevo días preparando Sanremo y no he leído demasiado twitter pero me gustaría enviar todo mi apoyo y cariño a Chanel, la próxima representante de España en Eurovisión. Es una ARTISTAZA y deberíamos sentirnos MUY orgullosos 💃🏼💪🏼 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) January 30, 2022

La española que podría representar a Italia en Eurovisión

Ana Mena se encuentra inmersa en el Festival de Sanremo, el mítico certamen de la canción ligera italiana, que comienza hoy una semana cargada de actuaciones de 25 artistas. En la categoría principal del concurso está la malagueña, conocida en el país por sus “tormentoni” (canciones del verano) y que se estrena esta misma noche con su tema “Duecentomila ore”, que aún no se ha desvelado por exigencias de las normas internas.

Será la primera vez en siete años que compite una extranjera tras la belga-canadiense Lara Fabian en 2015 y cantará en la tercera posición. Mena además interpretará una versión de la canción “Medley” con Rocco Hunt, el rapero que ganó Sanremo en 2014 en la sección “Nuevas Propuestas” y con quien Mena se ha dado a conocer en las listas de éxitos italianas.

A tan solo unas horas de su esperada actuación, las redes sociales han convertido a la española en Trending Topic mostrando todo su apoyo para competir por el ansiado pase a Turín, donde se celebra Eurovisión este año. En caso de ganar, podría representar a Italia y competir contra Chanel y su “SloMo”.