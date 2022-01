Ana Mena vive su momento profesional más importante: de ‘Idol Kids’ al festival de San Remo

Ana Mena ya se encuentra en San Remo, la ciudad costera del noroeste de Italia en la que podría proclamarse como la próxima candidata en representar a Italia en el festival de Eurovision. A escasas horas de actuar en el 72º edición del Festival italiano de la canción, la artista malagueña ultima ensayos y preparativos para presentar su tema “Duocentomile Ore” en el escenario del emblemático Teatro Ariston: “Es un sueño hecho realidad para mí estar en San Remo, el festival que he estado viendo durante tanto tiempo en streaming desde casa con mi familia”.

“Siento una mezcla de emociones indescriptibles”, confiesa en su cuenta de Instagram para sus casi un millón de seguidores.

La aventura está a punto de comenzar y los nervios están a flor de piel, tal y como asegura la artista malagueña a la versión italiana de Cosmopolitan: “Creo que la ansiedad es inevitable. Hago un trabajo mental para mantener la calma y tengo algo de miedo de emocionarme antes de subir al escenario. Es algo que ya ha pasado durante los ensayos, pero me estoy preparando mucho. Canto todo el tiempo, y si hubiera más horas en el día, trabajaría aún más. Quiero hacerlo bien y quiero divertirme. Espero que os guste la canción”.

Su vinculación con Italia ya es un hecho conocido por todos, y como resultado de ello la artista decidió presentar su candidatura al que es sin duda es el acontecimiento musical más importante del país, el Festival de San Remo. En diciembre la cadena pública Rai anunciaba a los artistas seleccionados y la malagueña fue uno de los 22 elegidos para participar en esta 72º edición que se celebrará entre los días 1 al 5 de Febrero. “Estoy encantada y me siento honrada. Las canciones italianas siempre han sido una fuente de inspiración para mí. Admiro la música italiana desde que era una niña, gracias a mi padre. Italia es mi segundo hogar. La cultura, la historia, la belleza y la gente me fascinan cada vez más. Hace cuatro años que canté en italiano por primera vez y desde entonces mi amor por Italia no ha dejado de crecer”, aseguraba entonces.

Jurado en ‘Idol Kids’ junto a Omar Montes y Camela

Pero no solo en Italia, Ana Mena también está imparable en España, donde esta noche se estrena en Telecinco como nuevo jurado de “Idol Kids”, donde comparte mesa con Omar Montes y Camela. En paralelo a su faceta musical, la joven también se ha embarcado en el de la interpretación, ya que participará en la nueva serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’, una producción de suspense en la podremos ver a la cantante junto a otros rostros conocidos como Amaia Salamanca, Lola Rodríguez o Sergio Momo; y que se estrenará en la plataforma este 2022.