Cholo Simeone, el icono rojiblanco de los 24 millones de euros netos

El pasado mes de marzo el diario francés «L’Equipe» publicaba la lista de los entrenadores mejor pagados de las grandes ligas del fútbol europeo. Encabezaba el millonario ranking el argentino Diego Pablo Simeone, 52 años, entrenador del Atlético de Madrid, con 24 millones de euros de sueldo anual. El Cholo cumplía esta semana 52 años en una onomástica que este año no es tan dulce como en años anteriores. Su equipo, el Atlético de Madrid, vive horas bajas esta temporada. Cayó apeado de la Champions League en cuartos de final (encadena cinco años seguidos sin alcanzar las semifinales del máximo torneo europeo) y pelea por una plaza europea, sin opciones de ganar la Liga. A pesar de que su figura -santo y seña de los colchoneros- no es cuestionada, se trata probablemente del peor momento profesional que vive el Cholo desde que se hizo cargo del Atlético de Madrid en diciembre de 2011. La afición reclama títulos en un momento en que el juego del equipo no convence

Pese a ello, Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo. Con 3,33 millones de euros mensuales, el Cholo figura en la lista por delante de hombres como Pep Guardiola (1,89 millones de euros), Jurgen Klopp y Antonio Conte (1,49 millones) o Massimiliano Allegri (1,17 millones). En el ránking, publicado por el diario «L’Equipe», el Cholo gana por goleada a sus compañeros de profesión en España como Carlo Ancelotti, que percibe 910.000 euros mensuales o Xavi Hernández, que no alcanzaría los 250.000 semanales. Su posición económica desahogada le permite vivir una vida tranquila en Madrid acompañado de su segunda mujer, la siempre bella Carla Pereyra y sus dos hijas Francesca(5) y Valentina(3). También viven con ellos Giuliano, de 19 años, el menor de los hijos que el ex futbolista tuvo con su primera mujer, Carolina Baldini. Sus otros dos hijos, Giovanni (26) y Gianluca (23), también futbolistas, militan fuera de Madrid, en el Hellas Verona y el CD Ibiza, respectivamente.

Más allá de los sobresaltos futbolísticos inherentes a su papel de entrenador, Simeone ha sabido invertir su ahorros. El entrenador es administrador y accionista mayoritario de Inversiones Giudi 2015, la sociedad creada en junio de ese mismo año dedicada al «alquiler de maquinaria de equipos y bienes tangibles». Considerada microempresa, la sociedad redujo sus beneficios con respecto a años anteriores en lo que se refiere a su último balance de gestión. Tras facturar 1.178.000 euros, sus ganancias al final del año 2020 eran de «sólo» 21.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior a la que declarada el año anterior, cuando la sociedad ganó 123.000 euros. El bajón en las ganancias no debería preocupar demasiado al Cholo. La sociedad tiene un patrimonio de 2,7 millones de euros, suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Además, los activos de la empresa, que alcanzan los 5,6 millones de euros, superan holgadamente el pasivo de la sociedad, en total unos 2 millones de euros. Buena parte de estas deudas tienen que ver con la exposición al ladrillo que tiene la empresa, que declara inversiones inmobiliarias por valor de 3,3 millones de euros.

Diego Pablo Simeone FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

Natalia , mano derecha

En la sociedad figura como apoderada Natalia Simeone, su hermana y mano derecha en los negocios. Abogada de profesión y representante del entrenador, Natalia es una pieza clave en la familia Simeone en Madrid. Ingresó en el mundo del fútbol hace 20 años, en un ecosistema liderado por hombres, y ha sabido ganarse un nombre en el mundo del «management» deportivo. Natalia tiene buen ojo para las inversiones inmobiliarias.

Pero no son todo éxitos y alegrías en su vida. El drama ha llamado a las puertas de la familia del clan Simeone el último mes. El pasado 25 de marzo moría en Argentina Carlos Simeone, el patriarca del clan, un hecho que ha empañado su 52 cumpleaños que ha cumplido esta semana. El padre del Cholo fallecía tras un tiempo ingresado en una clínica argentina, donde ya en 2018 fue tratado de otro problema de salud. Un duro trance que Simeone ha podido superar gracias al apoyo incondicional de su esposa Carla Pereyra (36), su pareja desde 2016. Ambos se casaban en secreto en Buenos Aires en 2019 .