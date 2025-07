La estupefacción de Canales Rivera ante la detención de Cayetano Rivera

La televisión en directo tiene la virtud de no dar tregua. Que se lo digan a José Antonio Canales Rivera, que este lunes, mientras participaba como colaborador en "TardeAR", se vio atrapado entre su papel de tertuliano y su rol más íntimo: el de primo de Cayetano Rivera. La noticia de la detención del torero por un supuesto altercado con la policía en un local de comida rápida del centro de Madrid lo sorprendió en tiempo real, ante las cámaras. Sin guion, sin preparación, y con el rostro de quien acaba de perder el control del relato.

"No me lo creo", fue su primera reacción. Y no se trataba de una frase hecha. Canales Rivera pareció encajar el golpe emocional en directo: los titulares, la gravedad de la acusación, y el desconcierto de enfrentarse a la imagen pública de un hombre que él siempre ha definido como equilibrado, discreto y profundamente correcto. "Me sorprende mucho y me parece un poco exagerado", dijo con una mezcla de incredulidad y necesidad de proteger.

Defensa de Cayetano

La escena fue casi cinematográfica: un hombre que opina sobre la actualidad, de pronto se convierte en parte de ella. Canales, curtido en concursos como "La isla de los famosos" y "Secret Story", se mostró esta vez vulnerable y ajeno a cualquier pose televisiva. Defendió a Cayetano apelando a su carácter: "Es muy templado, muy difícil de sacar de sus casillas. No es de esos que salen de madrugada ni de los que montan escándalos". Lo que sí dejó entrever fue una posibilidad más incómoda: que haya sido víctima de una injusticia. "Las injusticias le afectan mucho. Se revuelve ante ellas. Confío más en eso que en una metedura de pata suya".

Cayetano Rivera Aitor Matauco Aitor Matauco

Por su parte, Cayetano ya ha roto su silencio. A través de un comunicado, ha negado rotundamente los hechos que se le imputan y ha anunciado que emprenderá acciones legales. "Voy a poner mi denuncia. Fue desproporcionado y una barbaridad", ha declarado, avanzando que pedirá las imágenes de seguridad del local como prueba.