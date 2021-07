Dan Reynolds, de Imagine Dragons, se redime y pide perdón a los homosexuales por su pasado

Gente

El rapero Jonathan Kirk, conocido artísticamente como DaBaby, está en boca de todos a raíz de sus comentarios claramente homófobos que pronunció ante miles de personas mientras daba un concierto. La polémica está servida en Estados Unidos y, aunque el cantante ha pedido perdón, son muchos los rostros conocidos que se han querido pronunciar públicamente para condenar sus palabras.

En este contexto, y sin hacer alusión directa al rapero, Dan Reynolds, el cantante de Imagine Dragons, ha entonado un emotivo discurso en el que ha pedido perdón por su pasado. Al parecer, en sus años de juventud, también mostró un comportamiento ofensivo con la comunidad LGBTIQ+ a raíz de la educación religiosa que recibió. “Cuando la gente me preguntaba: ‘oye, soy gay, ¿qué hago?’, yo les enseñaba que eso era un pecado. Ojalá pudiera decirle que estaba equivocado. Lo siento tantísimo. Fui criado como mormón”, comienza explicando.

El líder de la banda estadounidense Imagine Dragons, Dan Reynolds

Dan Reynolds prosigue recordando el momento en que tuvo que difundir su religión, y señala que fue entonces cuando se encontró con personas homosexuales con las que no estuvo del todo acertado: “Tengo ocho hermanos y una hermana. Yo me veía como la oveja negra de la familia porque me costaba mucho creer en Dios. Cuando me hice más mayor, llegó el momento en que los mormones emprenden una misión, a los 19 años. No es obligatorio ir a una misión, pero un poco sí que lo es porque sientes muchísima presión cuando ves que todo el mundo lo hace. Fue a una misión de dos años a Nebraska, Omaha, y llamé a cientos de puertas. Te conviertes en el tipo friki de aspecto estúpido con una placa con tu nombre. Durante esos años, cuando alguien me preguntaba cuál era la doctrina y me decía: ‘oye, soy gay’ o ‘siento que me gustan las chicas, ¿qué hago?’, yo les enseñé que eso era un pecado porque me criaron para que enseñara eso. Pero yo nunca lo sentí en mi corazón, desde que era joven”.

Después, y sin poder contener el llanto, Dan Reynolds se disculpa ante toda la comunidad LGBTIQ+ y deja claro que, para él, todos los seres humanos merecen el mismo respeto: “Todavía me arrepiento de haberlo hecho. Ojalá pudiera llamar a todas esas puertas para decirles a esas personas que me equivoqué. Eso no puedo hacerlo, lo único que puedo hacer es venir aquí hoy y decir que lo siento tantísimo. Lo siento de corazón. Ahora lo entiendo, ahora entiendo que ser homosexual es precioso, es perfecto. Si Dios existe, que, si os soy sincero, algunos días lo dudo, sé que cualquier dios del que yo quiero ser parte cree que es hermoso, perfecto y maravilloso. Lo sé igual que cualquier otra cosa que haya aprendido en mi vida. El amor es amor, muchas gracias”.