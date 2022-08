Las hermanas Nicole y Barbara Kimpel, fans de Passenger

La noche de 4 de agosto, un aire British se apoderó de Starlite, convirtiendo el festival en el mejor lugar del verano para disfrutar de estos puros sonidos musicales que conquistan a millones de personas alrededor del mundo entero. Pudo ocurrir gracias a la visita de Mike Rosenberg, o lo que es lo mismo, Passenger, el multipremiado cantautor de Brighton

Con una apertura muy especial de la mano de Stu Larsen, que hizo disfrutar al público del Auditorio con temas como “Thirteen Sad Farewells”, llegó el turno de Passenger.

Mike Rosenberg durante su actuación FOTO: Starlite Catalana Occidente

Michael David Rosenberg (Brighton,1984), más conocido por su nombre artístico Passenger, es un cantante y compositor británico, ganador de múltiples premios y discos de platino. Aprendió a tocar la guitarra clásica a una edad muy temprana y alrededor de los 14 o 15 años comenzó a componer canciones. Dejó la escuela a los 16 años para seguir una carrera en la industria de la música y pasó los siguientes años como músico callejero en Inglaterra y Australia donde encontró el camino al que estaba destinado.

Mike Rosenberg durante su actuación FOTO: Starlite Catalana Occidente

Aún conocido por su trabajo en la calle, hizo el viaje de las esquinas a los estadios, gracias en parte a apoyar a su buen amigo y compañero Ed Sheeran y sobre todo con ‘Let Her Go’, tema que alcanzó el número 1 en 19 países y que ahora suma más de tres mil millones de reproducciones en YouTube. En 2014, la canción fue nominada para los Brit Awards en la categoría Canción Británica del Año, y recibió el Premio Ivor Novello de la Academia Británica por ser el trabajo más reproducido. Sin embargo,”Let Her Go”es solo una canción de un catálogo que abarca 12 álbumes en 13 años.

Ignacio Maluquer, Mike Rosenberg y Sandra García-Sanjuán Backstage FOTO: Starlite Catalana Occidente

Pero Passenger es mucho más que un hit y eso quedó patente sobre el escenario ante un público especialmente sobrio y respetuoso con el artista y el momento de comunión único que se produce entre artista y espectador.

Rosenberg presentó a su concurrido público de Starlite su nuevo trabajo ‘Birds that flew and ships that sailed’, que el artista lanzó por sorpresa. Sus temas, centrados en el paso del tiempo, en las incontrolables fuerzas vitales y en descubrir lo realmente importante, sigue la misma estela que sus anteriores álbumes.

Mike Rosenberg en el backstage FOTO: Starlite Catalana Occidente

Con un repertorio profundo, inspirador y casi místico, Passenger creó un halo de misterio tal que los ojos de los asistentes no podían despistarse del escenario. Con temas como ‘Things That Stop You Dreaming’ y ‘Hearts On Fire’ la energía se multiplicaba y muchos se animaban a quebrantar el magnetismo alzando las voces para entonar los temas más reconocibles, aquellos que le han hecho conocido prácticamente del uno al otro rincón.

“Muchas gracias Starlite por dejarme vivir este sueño, jamás imaginé poder tocar en un sitio como este y para miles de personas” declaraba la voz de Passenger sobre el escenario

La sensibilidad y autenticidad del artista brindó irrepetibles momentos que los asistentes al festival sin duda recordarán, como cuando llegó el turno de las canciones ‘Whispers’, ‘Scare Away The Dark’ o ‘Holes’.

Barbara Kimpel, Nicole Kimpel, Sandra García-Sanjuán y Nasrin Zhiyan FOTO: Starlite Catalana Occidente

Una noche en la que dos nombres propios brillaron, cada uno en su género, y que personalidades como las hermanas Nicole y Barbara Kimpel con Fréderic Lerner y toda su familia, pudieron disfrutar junto a la pareja de empresarios y fundadores del festival, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer.

Frédéric Lerner, Barbara Kimpel, Sandra García-Sanjuán y Nicole Kimpel FOTO: Starlite Catalana Occidente

Nasrin Zhiyan, Luis Rodríguez y Alexandra Polacci. FOTO: Alexandra Polacci